跟Serrini開騷被封年度最佳 王菀之開金口搞Gag放笑彈 (15:14)

王菀之（Ivana）和梁嘉茵（Serrini）合作舉行一連四場的「Ivana x Serrini Fairy Nice To Meet You Live 2022」演唱會，昨晚（4日）圓滿結束。幾晚均有不少圈中好友支持，包括林家謙，湯令山、王丹妮、陳蕾、洪嘉豪、白只、袁澧林、黃耀明、泳兒、​​魏浚笙、C AllStar的陳健安、雲浩影﹑女團COLLAR成員Day及Candy、王嘉儀、鄧小巧、林欣彤和柳應廷等，Serrini的父母及Ivana的父母及老公也有現身撐場。

Serrini除了父母來看騷的晚上，笑言自己要Watch my mouth外，每晚都不停講Talk，妙語連珠精彩絕倫，令觀眾非常歡樂，昨晚她一出場就說：「今晚唔講talk住，我唔見咗條頸鏈，圓形嘅...呢幾日喺個場到碌來碌去，剛剛先發現唔見咗。不過到我呢個歲數，是但有人出來話送多條畀我，我都會話yes，今晚送鏈個個都有來，就聖誕啦，你可以送條新㗎啦！」

接著她又說：「我其實諗過唔好講咁多無聊嘢，因為驚壞咗Ivana藝術性，而一開始嗰幾首歌，我同佢兩個都冇行埋一齊唱，係因為我著到唱K小魚仙咁，行過去似襲擊露營人士，所以我哋分開，你咪以為我哋不和。」全場哄堂大笑。Serrini又表示多謝Ivana給她機會，令她變回溫柔，平時大家覺得她說話又大聲又嘈，其實是錯的，溫柔才是她的真我。

而專心唱歌兼寡言的Ivana，唱完《The Pink Song》之後，她笑說：「我想話，我係講嘢嘅...」終於開金口，歌迷歡呼聲不斷。Ivana表示從Serrini身上，學會說話的勇氣，講了一個青黃紅綠椒的笑話，引得全場大笑後，她再說：「其實因為我好鍾意笑，但係又因為我好鍾意個騷造型，好靚﹑好有型，我一笑係會對眼會唔見咗，所以靜咗。

既然大家都打開心扉，我想分享下，呢幾日我彈琴嗰陣，啲人讚我唔係淨係話彈琴好聽，係話隻手好瘦，真係好瘦。點解？其實個個都得㗎，只要上面同下面都好大，成個世界講緊係平行同比例，比如你想條腰好幼，都係要上下面好大。」

Ivana續說：「多謝大家支持我呢個暖場，容許我講少少感性說話，好開心今次同Serrini合作，作為一個創作人，能同人分享到自己作品，係一件好幸福事，每個人都有自己的故事，生活面對不同困難同挑戰，希望我嘅音樂作品，可以喺大家憂傷時，減輕大家痛苦，喺大家開心時，又可以有一啲歌聽咗之後更開心。」

演唱會過後，Ivana及Serrini表示合作愉快，對於外間大讚這個騷是年度最佳之作，會不會再搬去紅館做多次，兩人表示得到讚賞當然開心，Ivana說：「合作咩時候都可以，再玩就可能係其他新嘢。係咪年度最佳真係唔敢講，要睇好多騷先知。」

Serrini則說：「你答得好好呀，我係台上，所以我睇唔到自己個騷好唔好，再合作都當然希望下次可以，但大家都休息下先啦。」

問到兩人有什麼難忘，Ivana坦言因為幾年沒做過大型音樂會，所以都在戰戰兢兢中，好畀心機訓練自己狀態，昨晚最難忘是出了少少意外，她說：「我呢個露營人士個帳幕唱唱下打唔開，好彩Dancer夠專業，我一路跳佢哋一路幫我搞番好。」

Serrini條裙亦曾經出事，她說：「我食咗多少少燒味飯，拉唔到拉鏈，所以樂手要不停咁奏咗5分鐘音樂幫我頂住。

談到Ivana在社交網上載她爸爸睇騷時，站立瘋狂跳舞影片，原來條片是Ivana媽咪拍攝，她說：「自己收到時都好感動，好開心見到爸爸活潑投入一面，好多謝媽咪記錄低畀佢睇。」Serrini則說：「我父母呢，係同人唔同嘅，我未唱完佢哋已經走先，話唔想咁迫人。」

（即時娛樂）