宋仲基撼贏《禹英禑》《財閥》收視創新高 男神御用童星人氣勁 (16:53)

劇中飾演陳星俊政治婚姻對象「毛賢敏」的朴智賢，近日亦因為劇中百變造型而引發網民關注。（大會提供）

13歲的金康勳（左圖）是「新一代演技天才」，而劇中實力派綠葉演員金信祿和李聖旻的演出亦相當亮眼。（大會提供）

宋仲基主演的韓劇《財閥家的小兒子》收視破頂，成績驕人。（大會提供）

宋仲基與李聖旻合演的韓劇《財閥家的小兒子》，開播以來收視節節上升，昨晚（4日）播出第8集錄得19.4%，比前晚（3日）一集上升3.3%，成績理想，更打破了年中的熱播劇《非常律師禹英禑》的最高收視17.5%的紀錄，並取代《非》成為今年最高收視的韓劇，《財閥》正在「黃Viu煲劇平台」熱播中。至於由金惠秀和文相敏主演的tvN《王后傘下》，昨晚播第16集大結局，收視為16.8%，比前晚一集上升3.5%，收視同樣理想。

大熱韓劇《財閥家的小兒子》除了宋仲基﹑李聖旻和申賢彬的演出惹關注外，劇中不少實力派的演員演出亦有亮麗演出。在《財閥》中飾演陳養喆唯一女兒陳華榮，現年41歲、去年憑《地獄公使》走紅的金信祿，自小受到演員父親影響，志從事表演行業，畢業於漢陽大學戲劇電影系碩士的她，過去主攻話劇，曾遠赴紐約進修戲劇理論，回流後開班授課近10年。

直至2020年她才轉換跑道、正式參演劇集，並接連出演《謗法》、《怪物》等話題作品，今年還以《地獄公使》勇奪百想藝術大獎電視部門最佳女配角、青龍系列大獎女子配角獎，以精湛演技說服觀眾。劇中陳華榮生性多疑自大，不甘現狀的她不時與兄長暗地角力；為了扶植丈夫成為首爾市長，她意外接受陳導俊（宋仲基飾）幫助，卻逐步走進他的復仇大計之中。

除了中生代演員表現亮眼，「新一代演技天才」金康勳演出亦備受矚目！年僅13歲的他，4歲時以童星身分出道，更曾扮演南宮民、李秉憲、呂珍九和李勝基童年版，堪稱「男神御用演員」！他在《財閥》飾演「少年陳導俊」，舉手投足注入宋仲基靈魂，成為不少觀眾茶餘飯後熱話，前途無可限量。

（即時娛樂）