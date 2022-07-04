劉偉強驚喜現身《無間道》優先場 4K復修兼杜比全景聲版重映 開心似嫁女 (17:12)

由劉偉強和麥兆輝執導的經典電影《無間道》，於2002年12月12日香港上映，本月12日剛好是電影上映20周年，寰亞電影使用4K數碼復修和杜比全景聲（Dolby Atoms）環迴技術，把原版電影拷貝聲畫質素大幅躍升，並定於首部曲開畫的同一天，即下周一讓《無間道》、《無間道 II》、《無間道III終極無間》重新公映。日前劉偉強導演驚喜現身優先場，與首批在戲院欣賞完成品的觀眾見面，現場除了《無間道》的忠粉，亦有不少音響發燒友，劉導坦言心情似「嫁女」。

劉導說：「20年前拍攝《無間道》好似生仔，今次就好似嫁女，好開心，20年後重新修復和重新上映，真係好開心。（邊一個場景特別期待修復後在戲院睇？）無喎，因為每一個場景都好特別。」

劉導即場畀「貼士」觀眾，未開場就已經是精彩位，他說：「當年我哋拍《無間道》好清晰要帶觀眾投入，所以一開場Credit位已經做得好好；然後喺個廟『噹』嗰一聲都好睇，有啲人鍾意兩個主角喺天台、黃秋生跌落嚟，其實就連鄭秀文嗰場問『到底你係邊個』，呢啲文戲都好睇。」

有觀眾問為什麼當年揀選蔡琴的歌《被遺忘的時光》呢？劉導說：「好多年前我哋玩音響嘅人，都會攞呢隻碟嚟試機，當然首先因為蔡琴嘅歌聲好靚，而且佢呢張碟嘅質素好高。當我知道要拍一場劉德華同梁朝偉，喺HiFi舖相遇嘅場景，我專登去搵一首歌放喺呢場，其實連歌詞都好配合到佢兩個人戲裏面嘅身分。當時好多人都唔知道，呢首歌將會爆紅，影響咁深遠。」

有觀眾問劉導會否另外再剪輯導演版？劉導說：「唔會，𠵱家已經係最好嘅版本！」他還透露明年將推出《無間道》電影系列的4K Blu-ray版。

（即時娛樂）