千謊百計｜張建聲親歷老千騙局 栢天男楊梓菁雙人滑水 導演滿意收貨 (17:41)

由張建聲監製及主演的電影《千謊百計》，早前拉大隊到吉隆坡拍攝及舉行開鏡拜神儀式。（大會提供）

由張建聲監製及主演﹑沈錫然導演﹑楊梓菁﹑林雪﹑岑珈其﹑栢天男和袁富華等合演的電影《千謊百計》，早前拉大隊到吉隆坡拍攝及舉行開鏡拜神儀式。

今次電影公司選擇到馬來西亞拍攝，是因為當時疫情嚴峻，大家不能去旅行，所以電影公司一直在等候時機，現在終於成行，他們不只希望到馬來西亞拍戲，還要把美麗的風景拍下，令大家看到馬來西亞美麗一面，他們四出物色景點拍攝。

張建聲說：「今次好多謝老闆喺《大俠ACTION！》之後，再一次投資電影，上次拍《大俠ACTION！》嘅時候，老闆已經應承會拍多一部電影，所以就有《千謊百計》嘅出現。」

對於今次演員陣容，監製兼演員張建聲也感滿意：「今次用咗《大俠ACTION！》嘅一半陣容，阿菁（楊梓菁）識咗好多年，合作起上嚟相當有默契，好多謝雪哥（林雪）專程喺青島飛過嚟拍，拍完又要先去香港隔離，再飛返青島，仲有岑珈其，佢嘅檔期緊密，都夾到時間嚟拍，Ben哥袁富華為角色注入咗好多有趣嘅事，為《千謊百計》加上不少趣味。」

楊梓菁在戲中演老千角色，她視為大挑戰，今次團隊氣氛很好，合作很開心，她說：「希望呢部電影可以快啲拍完，快啲上映畀大家睇，等大家可以看到我哋嘅用心。」

開鏡禮後隨即投入拍攝工作，栢天男（Adam）和楊梓菁在其中一場戲，是到一個人工湖拍攝看台，2人有Wake Surf經驗，不過卻是首次接觸Water Ski，2人仍能駕馭，合力做出雙人滑水並拍掌動作，導演滿意收貨。

（即時娛樂）