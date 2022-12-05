炎明熹親解戀愛迷思 天馬行空愛幻想 睇小說聯想談情畫面 (23:30)

炎明熹入行後壓力倍增，但相比工作、獎項及學業壓力，更難敵的是面對青春期種種問題，如何處理青春痘及戀愛迷思，也令她費煞思量。（劉永銳攝/Ig圖片）

Gigi指《好想約你》有別於以往曲風，是一首有童話感覺、比較甜蜜及有人情味的。（劉永銳攝/Ig圖片）

炎明熹被問到真正緣分是否已出現？她只說：「可能有，但係未到時機，因為男或女同學都有，緣分到咗，我會同大家講。」（劉永銳攝/Ig圖片）

17歲的炎明熹（Gigi）炙手可熱，歌曲《好想約你》MV在YouTube上架近2周，點擊已破149萬，更傳廣告酬勞達120萬起跳，作為無綫「金蛋」，她的壓力可不少，但相比工作、獎項及學業壓力，更難敵的是面對青春期種種問題，如何處理青春痘及戀愛迷思，也令她費煞思量。

Gigi指《好想約你》有別於以往曲風，是一首有童話感覺、比較甜蜜及有人情味的歌，當中未必是講愛情，每個人想約對象也不同，包括家人、朋友、愛侶，她唱這首歌時，亦沒有一個特定對象，希望給予大家不同感覺，而MV中不同場景都是講述人與人之間的連繫，與父母、妹妹及弟弟長期分隔兩地的她，亦將這份感覺放在這首歌上。

從未拍過拖的Gigi唱情歌時，如何將愛情感覺投放歌曲內？原來她的秘技是看小說，再靠自己聯想出畫面，她自認經常天馬行空愛幻想。

可有幻想過心目中的愛情故事？她說：「冇！無論男定女都好，我都希望佢哋有孝順嘅心，因為我覺得對自己父母孝順的話，對我都唔會差得去邊，亦希望對方係善良嘅人，我比較自私，好希望對方對我好好，唔係同對其他男仔或女仔都係同一顆心，不過我又覺得咁樣太自私，所以如果緣分嚟到，再睇下點先。」

曾向家人約定過25歲才拍拖，但Gigi認為緣分很奇妙，雖然說人不能被上天主宰，但有時上天想她經歷也一定有原因，她語帶玄機道：「例如遇到有啲事，你覺得難處理，但當你跨越過，到將來回看，又唔係好大嘅事，𠵱家都可以將事情處理得好好。」問到真正緣分是否已出現？她只說：「可能有，但係未到時機，因為男或女同學都有，緣分到咗，我會同大家講。」

欲知專訪詳情，請留意明天（12月6日）明報娛樂版。

（即時娛樂）