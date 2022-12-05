《法證先鋒V》上周最高收視21.7點 《超能使者》20.7點 (21:55)

無綫公布翡翠台上周（11月28日至 12月4日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，前晚（3日）舉行的《歡樂滿東華2022》，善款與收視齊破去年紀錄，節目共籌得126,888,888元善款，收視則取得跨平台直播收視最高18.4點佳績（119萬觀眾），較上周同時段升1.2點，較去年收視17.6點更高。

處境劇與兩線劇集方面，《愛·回家之開心速遞》最高收視21.2點（138萬觀眾）；台慶劇《法證先鋒V》最高收視21.7點（141萬觀眾）；《超能使者》最高收視20.7點（135萬觀眾），各劇均有逾20點以上收視，成績保持平穩。

黃翠如主持的旅遊節目《遊走世界天與地》最高收視16點（104觀眾），升0.2點；另一旅遊節目《45日環遊日本》由張寶兒、姜麗文、項明生主持，最高收視17.4點（113萬觀眾），升1.3點。資訊節目《東張西望》上周最高收視22點（143萬觀眾），表現不俗。

昨晚（4日）播出由獎門人曾志偉主持的《開心無敵獎門人》最高收視24.1點（156萬觀眾），繼續成為上周收視榜首；緊接播出的《中年好聲音》，再有13人直接晉級50強，更有3名奪得5盞燈滿分成績，最高收視19.8點（129萬觀眾），保持水準。

（即時娛樂）