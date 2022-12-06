組合per se完成音樂會 飛日本旅行充電 對婚事未有共識 (13:29)

per se的Sandy和Stephen拍拖多年，2人對婚事未有共識。（林蘊兒攝）

組合per se出道10周年，昨晚（5日）在九展Star Hall舉行《the deca dance per se live 2022》，跟樂迷回顧他們的音樂歷程和迎接未來，獲許廷鏗、吳林峰、陳健安及Serrini捧場。

為配合音樂會「末日」主題，琴鍵手Sandy和結他手Stephen，花幾星期時間精心設計前衛形象，結合科幻和大自然元素，予人耳目一新感覺。音樂會甫開場，他們一口氣連唱《粉碎糖果屋》、《竊竊詩》及《無窮》等作品，帶動全場歌迷站起來，氣氛良好。

per se貫徹風格全晚「省話」，主力以歌會友；直至音樂會尾段，Sandy首次玩突破，在Stephen結他伴奏下，於台上獨自演繹現代舞，為樂迷帶來驚喜。之後，兩人背向觀眾手拖手行落台，罕有地放閃，最後他們獻唱《天空塌下前》，為音樂會作完美句號。

Sandy與Stephen受訪時表示，10周年是一個重要時刻，故決定將兩場音樂會，從過往演出過的麥花臣場館，轉移到地方更大的九展Star Hall，期待繼續跟樂迷分享音樂，迎接下個10年。

問下一步會否挑戰紅館舞台？Sandy答：「暫時未敢多想，希望先做好每次表演汲取經驗，才逐步接受更大挑戰。」

完成音樂會，兩人翌日即飛往日本旅行充電，預計逗留兩星期，除吃喝玩樂，順道吸收當地文化找創作靈感，Stephen亦準備為旅程拍攝短片作紀錄。

兩人拍拖多時，Sandy對婚事隨緣，認為簽字只為有法律效力，Stephen則有成家念頭，但否認趁機旅行結婚，他說：「都有想過結婚，但今次去旅行，時間上未必夾到，我信感覺一到就是時候。」

Sandy爆之前演出，Stephen面向她單身跪低似求婚姿勢，事出突然令她嚇一跳，更引來現場起哄。可是，Stephen事後解釋僅是扮疲累乏力，並非要在台上求婚。

（即時娛樂）