百萬同居計劃｜魏浚笙情傾徐㴓喬 被請食檸檬即扁嘴 (14:14)

魏浚笙被徐㴓喬請食檸檬後即扁嘴，但仍死撐：「我都覺得係甜﹗」（Ig圖片/ViuTV截圖）

由盧瀚霆﹑柳應廷﹑魏浚笙（Jeffrey）﹑黃德斌﹑徐㴓喬﹑簡慕華和練美娟等合演的ViuTV原創劇《百萬同居計劃》，昨晚（5日）播出第一集。劇中Jeffrey飾演李希然（阿希），是一名「A0」，劇情講述他情傾徐㴓喬飾演的「阿包」，但阿包只當他是好朋友。

昨晚一場餐廳戲分，朋友問他何時和阿包結婚，阿希笑瞇瞇說：「快㗎啦﹗」當阿包到餐廳坐下時，即指阿希又放流料：「我肯定你又周圍同人說我嫁畀你﹗」阿希聞言說：「佢哋問咋，我話如果結果，記得早啲到。（我由Year 1請你食檸檬食到𠵱家，唔該你放棄啦，我哋係好朋友。）」

阿包即斷言說：「你哋喺度就好喇﹗你哋幫我做證，我同李希然，從來冇﹑𠵱家冇﹑將來都唔會一齊㗎，我絕對唔係『收兵』嘅女仔，所以呢嚿鹹檸檬，我請你食﹗」然後阿包將鹹檸檬餵給阿希，阿希則說：「就算係一嚿鹹檸檬，我都覺得甜。」

Jeffrey在社交網貼了昨晚首播的花絮相：「唔啱聽，我唯有收聲，李希然（阿希）出場喇～職業：兒子，大家睇咗未～第三集我會再出嚟。」另外，Jeffrey女友Evelyn昨天生日，Jeffrey在Ig限時動態轉貼女友慶祝生日相，並冧爆寫道：”happy birthday girl”﹗

（即時娛樂）