譚玉瑛親揭離開兒童節目主持原因 被嫌唔夠後生：我消失都啱 (16:55)

快將60歲的譚玉瑛，屬兒童節目元老級主持，打從1982年開始，她便主持兒童節目《430穿梭機》、《閃電傳真機》、《至NET小人類》、《放學ICU》，橫跨多個年代，不少市民也跟譚玉瑛成長，絕對是集體回憶。

譚玉瑛日前接受香港演藝人協會一個有關《傳承‧前輩》訪問時表示，談及當初加入無綫兒童節目組，她坦言相當難忘：「因為我根本唔知道應該點做，當我知道應該點做時，我就好鍾意做，鍾意到公司話要調我出去做話劇，我都拒絕，可能我比較短視，我嗰剎那好滿足同開心，我好鍾意做呢樣嘢，所以叫我做其他嘢都唔使喇。我同小朋友及老人家有特別感覺，對佢哋寬容度特別大，我同佢哋相處，首先要了解佢哋特質，你同佢哋講嘢都必須簡單同清楚。」

譚玉瑛於2014年離開兒童節目組，晃眼已經8年，她說：「當時主理人Sandy（余詠珊）有日叫我入佢間房，佢都幾清晰嘅，佢好想請一個好似我當年咁後生嘅人，做兒童節目，我都好明白製作人有佢理念，而我唔再年青，佢哋又唔知點樣整你走，每隔4年左右，我身邊主持就會換，但次次轉唔代表我唔使轉嘛，我都有諗呢件事，當佢（Sandy）同我講嘅時候，我又覺得合情合理，如果佢想請一個後生，我已經唔再後生，咁我就應該消失都啱嘅，當然都會唔捨得，我記得我當年採取嘅態度係靜悄悄，我冇講畀身邊任何人知....以前我放好多茶葉喺公司，一到放食飯時間，我就叫齊所有同事，因為一齊食飯可以叫炸雞同蒸魚，咁我就靜悄悄攞走所有茶葉，清咗個Locker，到第二個禮拜唔返工，大家就知我冇做，當時我係用咁樣態度面對...但唔知點解終於畀人知道咗，嗰次係我第一次知道，原來記者同你講電話係會錄音，跟住Sandy搵得我好嚴重，可能佢以為我主動搵記者講，總之唔係好開心，因為佢上司又話佢做乜搞到件事咁樣。」

譚玉瑛表示不再做兒童節目主持，她說：「當我冇做兒童節目後，第二個台有搵我，幫佢哋開一個兒童節目，我一口拒絕，原因就係可能我懶，當我冇做兒童節目嗰時，我由10幾歲開始做到幾十年，好多人冇我咁勤力，我唔做嘢又唔係寄生蟲，我自己係咁諗。」譚玉瑛再說指：「如果有一日我話我咩都唔想做時，一定係我體力出現咗問題，我唔希望有呢一日出現。」

（即時娛樂）