就是青春｜梁樂童孖陳柏宇「父女合唱」 洪韻騏曬唱功獲泳兒讚 (18:41)

洪韻騏和梁樂童既是對手但亦是好友。（大會提供）

HOY TV選秀節目《就是青春》比賽進行得如火如荼，承接上周淘汰林曉蕙（Candice）及阮偉倫（阿倫）後，昨（5日）晚展開新一輪淘汰賽，12強參賽者踏上全新舞台比賽，邀得泳兒（Vincy）擔任今輪淘汰賽之「星級樂迷」。

眾參賽者施展渾身解數，競逐最後5強席位，務求奪得12月18日決賽入場券。新一輪賽制將以個人淘汰賽進行，以「一曲兩唱」對決，由現場樂迷二選一投票；最矚目對戰，是頂頭大熱的「炎明熹勁敵」洪韻騏（Wincy），以及獲製作組「獎勵」的梁樂童（Stephanie）。

鑑於早前熱身賽中，Stephanie率先贏得第一名，昨（5日）晚獲製作組「獎勵」一次特別演出機會，安排與「YOUnion」團長陳柏宇（Jason）「父女合唱」，於節目中演繹歌曲《假使世界原來不像你如期》。

期間Stephanie表示首次跟歌手合唱，緊張得出手汗，她指這首歌意思，正好表達她曾經歷很多不快事，幸得Jason帶她走出黑暗；當Stephanie跟Jason在台上合唱時，觀眾看得投入，唯獨失落熱身賽的Wincy，坐在一旁欣賞表演，顯得木無表情。

明（7日）晚洪韻騏與梁樂童被安排2人對決，合唱《你就不要想起我》，2人不但是「唱得之人」，亦份屬好友，要她們「姊妹對決」，確實考驗友情。賽前訪問各自透露心聲，她們指對對方的第一印象都是：「我應該唔會同呢個人做朋友！」但自認識後，感情卻愈來愈好，洪韻騏說：「樂童一開始有啲唔起眼，但後尾發現佢觀眾緣好好，唱歌亦進步好多，係一大勁敵。」

泳兒大讚洪韻騏聲線入咪，聲音好聽亦有技巧，不過表現稍為緊張，令聲線有些失準，反觀梁樂童聲線漸入佳境；現場樂迷就指洪韻騏唱高音時有「牧童笛手」，好像張學友的「蘭花手」，笑言她是：「牧童笛手洪韻騏。」

（即時娛樂）