李泳豪稱媽媽施明趨穩定 被斥不孝感冤枉：明眼人睇得出邊個搞小動作 (19:20)

李家鼎（鼎爺）前妻施明日前不慎在家中跌倒，送院後腦部要接受大手術。兒子李泳豪接受《明報》電話訪問，他透露媽媽仍在深切治療部留醫接受觀察，因藥物和手術後醫療程序上的安排，所以暫時尚未蘇醒。

他透露院方每日也聯絡他或鼎爺，跟進其母情况，李泳豪說：「正如俗語說No news is good news，醫生說除非有好特別情况，否則不會時常打電話給我們，媽媽現時指數已趨穩定，沒有惡化，詳細情形就不便講太多。」

有報道指李泳豪在媽媽出事後，仍笑容滿面帶同太太Agnes出席香港踢拳總會就職典禮，疑似暗示他跟媽媽關係，因早前婚事影響而未曾修補，所以表現漠不關心，惹網民罵他不孝。

李泳豪對報道感到勞氣又冤枉，他表示媽媽是上周六（3日）晚做手術，他和太太因不能進院探病，只在醫院附近通宵等候，知手術順利才鬆一口氣。

李泳豪又解釋就職典禮是手術後翌日（4日）舉行，因一早已答應出席，故沒有推辭，他澄清：「向來將家事和公事分開，不會將情緒輕易表露人前，唔通我周圍講自己好擔心，還擔心到喊，再喊住出席人家晚宴嗎？咁樣做好無禮貌，亦變相引人注目，所以當晚我表面扮若無其事。」李泳豪強調從來都對家事不願多提，特別今次媽媽出事，更加不想驚動外界。

李泳豪愈說愈激動：「由結婚當日傳出與媽媽不和報道，對我、太太及媽媽都很不公平，但自己忍住不出聲反駁，但今次媽媽出事，她僅得半條人命，還要傳來傳去，No way！真是忍無可忍，我一定要澄清，講清楚，明眼人都看得出，誰在背後搞小動作，流言滿天飛，我控制不到也不想理會，只想做好自己本分，專心工作。」

雖然非常擔心媽媽，但李泳豪堅持不貿然請假，仍繼續返電視開工，拍處境劇《愛•回家之開心速遞》，盡量不帶情緒影響工作。他重申希望傳言能夠停止，不想掀罵戰；同時亦擔心爸爸鼎爺身體，指他老人家連日為媽媽的事憂心而憔悴。

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（即時娛樂）