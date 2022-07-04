陳寶珠蕭芳芳支持新編粵劇《新胡不歸》 薛家燕：王志良梁非同肩負傳承責任 (21:14)

出品人暨總策劃彭美施今日聯同藝術總監尹飛燕MH、文武生王志良、新生代花旦梁非同等出席新編粵劇《新胡不歸》發布會，該劇以當年陳寶珠及蕭芳芳合演的經典電影《七彩胡不歸》為故事藍本，藉此向電影致敬。

當年參演電影《七彩胡不歸》的三位公主陳寶珠、蕭芳芳及薛家燕，以不同形式支持《新胡不歸》。飾演文萍生的陳寶珠以錄音方式說：「我哋都好開心睇到一個新嘅《胡不歸》作品，ThankYou！」飾演趙顰娘的蕭芳芳就以文字寫上：「厲害了彭美施，又是出品人又總策劃，恭喜賀喜，好感動….剛收到寶珠短訊，會馬上告訴她。」演丫鬟春桃的薛家燕拍片表示：「我知道施姐開新劇目叫《新胡不歸》，同我好有淵源，當年同寶珠及芳芳合演《七彩胡不歸》，我演春桃都有得發揮，電影喺當年好賣座，今次我知道係向我哋《七彩胡不歸》致敬，非常之感激，喺度預祝演出成功，由文武生王志與花旦梁非同一齊演出，兩位都好優秀，今次肩負傳承責任，真係好值得我哋支持，再次預祝成功！」

新編粵劇《新胡不歸》將明年2月7至8日假西九戲曲中心演出兩場，門票於後天（8日）公開發售。演員陣容除王志良與梁非同外，還有梁煒康、符樹旺、陳玬橦、陳紀婷、郭啟煇、袁偉傑等；編劇是李廷𩆨。

出品人彭美施表示感謝尹飛燕擔任藝術總監，令她大為安心，亦讚王志良及梁非同是黃金組合。她指今次屬於一個愛情、婆媳、倫理劇，講求唱腔、造手同身段，是傳統考牌戲：「《新胡不歸》另一亮點是靚人、靚衫和靚景，相信可以帶畀劇迷新觀感，有賞心悅目的感覺，年青一代演員有年青一代演繹方法，希望兩位可以為角色注入新的生命力，編劇李廷𩆨同樣非常年輕。」

（即時娛樂）