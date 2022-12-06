《新胡不歸》向經典致敬 王志良梁非同有壓力向難度挑戰 (21:37)

粵劇藝術家尹飛燕MH擔任王志良與梁非同主演的新編粵劇《新胡不歸》藝術總監，她表示當年入行不久，有機會在電影《七彩胡不歸》擔任蕭芳芳的幕後代唱，今次令她勾起不少回憶。她說：「有段數白欖，芳芳問我可不可以畀她唱，我話當然可以，她唱得咁好聽。」她直言王志良及梁非同演文戲經驗尚淺，的確比較難搞，武打好硬淨，突然要他們柔弱會比較辛苦，主力這方面要催谷。她被兒子阮德鏘爆是嚴師，她直認：「我對德鏘是嚴格一點，我教他就要他做番畀我睇，做到得為止，但對學生不可以太苛求，相信他們學嘢會好聰明，只在旁作矯正已足夠。」

王志良、梁非同與班主彭美施再度合作，二人曾合作過折子戲，長劇是首次，坦言有壓力。梁非同說：「今次主要文戲較重，亦有少少武打戲，文戲好講人生經驗、內心起伏，比較收斂，感覺不像武打戲練功可以練番嚟，而是要自己感受和揣摩。」她認為要令觀眾喊好有難度，角色是個弱質女子，家姑不公平對她，令她感到很屈就，這種感覺是現代女性要去揣摩。」王志良亦表示演繹角色有難處，角色性格能文能武但很懦弱，常與母親頂頸。他說：「我最喜歡劇中『哭墳』這情節，心情要很悲憤，這樣就可以爆發出來，會爆喊，難度好大，是很大挑戰。」

重塑當年陳寶珠及蕭芳芳合演的經典電影《七彩胡不歸》，令他們有壓力。梁非同說：「當年電影很賣座，這套除是電影經典，亦是粵劇經典，是雙重經典，我們都是戰戰兢兢、敬敬畏畏去做。」王志良說：「難度當然好大，寶珠姐演得咁好，真的好英俊、瀟灑，眼神散發出真善美，這是最難的，見到我都暈了。」

（即時娛樂）