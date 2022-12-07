輕‧功｜龔慈恩在黎耀祥懷中離世 夫婦鶼鰈情深 強攻網民淚腺 (14:30)

無綫劇《輕．功》演員陣容包括黎耀祥、龔慈恩、蔣祖曼、朱晨麗、朱敏瀚、鄭子誠、歐瑞偉、韋家雄、寶珮如、王綺琴及楊卓娜等。

昨晚（6日）一集連環派洋蔥，上回講到十一（黎耀祥飾）聯合老友千方百計為病重的愛妻繆妙（龔慈恩飾）一圓再「飛」夢吊威也，可惜天公不造美兼遭女兒翊嵐（蔣祖曼飾）因安危問題極力阻止，繆妙為此與女兒罕有吵架，孝順的翊嵐最終想出另類方法幫媽媽圓夢，開車讓繆妙企出天窗乘風感受「飛」的感覺。惟繆妙回家後病情加重，一直努力保持堅強樂觀的她忽然扭計，並不捨地對十一說：「我就嚟要飛喇...」

明白終歸要接受事實的十一，只能忍淚含笑回道：「你仲要等我練埋輕功。」最後繆妙在好友於天台特製的韆鞦上，死在十一懷中，十一則攬住著愛妻，沒有呼天搶地，但眼神盡是不捨，畫面催淚。

提到這場天台戲，龔慈恩受訪時指拍攝順利：「祥哥好好咁畀咗好多交流我，死喺自己最愛嘅人懷中，加上有咁多愛惜，真係好欣慰。」

談到劇集探討「生死」和「放下」等問題，龔慈恩對此有很大感觸：「遇到任何遭遇都好，只要豁達去諗，總係會有出路，同埋生命嘅質同量同樣重要，大家要珍惜身邊所有嘢，每個人都應該有自己嘅理想，要努力去追求。」

昨晚劇情安排巧妙，其中一點是十一其中一位好友寶螢（寶珮如飾），原來也曾經歷喪偶之痛，雖然事隔多年，但寶螢一直未能放下，以英文詩表達內心痛楚的寶螢安慰十一之餘，同時也彷彿在安慰自己：「做人好苦，愈記性好就仲苦...呢啲日子過下過下Hea下Hea下就好啲。」

今晚（7日）一集十一因某些原因危站高處，眾好友及子女嚇至半死。為配合劇情，祥哥需要站在山崖邊欄杆拍攝，無綫娛樂新聞台早前直擊拍攝現場，只見親身上陣的祥哥，拍攝前認真排練，態度專業，祥哥說：「開頭就驚比較危險，劇組都有Book定替身，但嚟到見到覺得還可以，好彩我唔畏高，我接受到嘅。」

祥哥透露拍攝當日最辛苦不是拍危跳鏡頭，而是一班演員需要爬長樓梯，才能到達拍攝場地。蔣祖曼笑言：「大家連飲嘢都唔夠膽飲，因為唔想行番落去去洗手間。」朱敏瀚則獲讚體力最好，更幫工作人員搬機器上山，認真抵得諗。

（即時娛樂）