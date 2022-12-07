法證V｜江欣燕首演苦命媽媽 喊戲一Take過 被趷腳戲考起 (15:00)

江欣燕表示根據劇情，角色有不少難言之隱，為免演出時自打嘴巴，她專誠在劇本上做了手腳。（大會提供）

無綫台慶劇《法證先鋒 V》前晚（5日）及昨晚（6日）的劇情發展，集中在井Sir（袁偉豪飾）及Taya（蔡思貝飾），前晚井Sir和Taya車頂浪漫一吻後，劇情峰迴路轉，原來井Sir父母是遭Taya父親譚森（林偉飾）殺死 ，Taya得悉真相後，即時對與井Sir感情卻步。談到兩位主角的車頂接吻戲，思貝接受製作組訪問時透露，該場戲於放宵夜後才拍攝，對此阿Ben（袁偉豪）雖已事先警告她不要亂吃宵夜，但她一於少理，更專誠為阿Ben炮製「有味」香吻：「我梗係冇理佢，蘿蔔糕、臭豆腐乜都食。」

昨晚一集可說是江欣燕演技大考驗，飾演Taya母親麗霞的她，在劇中的她行動不便，更要飽受丈夫譚森人間蒸發及失蹤等折磨，其中一幕在餃子店得悉失憶後的老公，已另覓愛人李鳳（甄采浠飾），並展開新生活時，江欣燕將難以置信兼茫然吃餃子的含淚表情，演得感人。

談到角色，江欣燕一直渴望挑戰情緒戲的她，由接獲劇本一刻已開始做定功課：「其實我冇相關經歷，所以我喺屋企幻想咗好耐，畀咗好多前設同後設自己，我仲同導演講定，萬一我喊唔到滴眼藥水，我畀咗自己好大壓力，好彩食住嘢喊嗰場嘅苦，原來喺個腦已經溝通好晒，Take 1 Take 2已經搞掂。我都好開心，我諗我廿世加埋都冇咁苦，呢套戲係辛苦嘅，因為慘得太緊要，啲唔開心嘅情緒，都有唔覺意降落咗喺我身上，好彩我都好快跳番出嚟。」

江欣燕表示根據劇情，角色有不少難言之隱，為免演出時自打嘴巴，她在劇本上動手腳：「我將劇本剪晒出嚟黐好晒，因為件事好複雜，劇情前後會有啲唔同，有啲位我要講大話，又有啲會係觀眾以為嘅真相位，變相做演員自己要好清晰個劇本。」

除了慘情戲，江欣燕連行路方式也做足功課：「當我知道角色有腳患，我第一時間問係左邊定右邊，因為角色嘅腳患有幾個階段，有啱啱車禍之後，有康復中，我有逐場去研究。呢種戲好難演，惟有係咁諗住自己隻腳有事。我都驚自己行行下會唔記得咗要趷，但原來身體已有慣性會就住度力。」

昨晚另一角色張文傑（謝東閔飾）亦霸氣登場，劇情講述井Sir欲帶古惑仔張文傑返警署接受調查，不過張文傑並未輕易就範，打扮誇張、表情囂張的他更句句與井Sir撐到行。談到角色造型搶眼，謝東閔坦言是劇組精心設計，並謂每次都要花兩至三個鐘化妝整頭。

（即時娛樂）