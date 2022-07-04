叱咤｜Jeremy單飛爭金現暗湧 COLLAR生力軍組合金獎大熱 (15:32)

黃明德今年有4首派台歌，是同期男新人之冠。（Ig圖片）

COLLAR除了生力軍組合金獎大熱外，還有望越級挑戰叱咤組合三甲，跟師兄MIRROR及前輩艾粒和Dear Jane等爭獎；男新人亦鬥個你死我活，Jeremy﹑CY和黃明德勢均力敵。（Ig圖片）

「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022」將於明年1月1日舉行，除了男女歌手及組合獎爭持激烈外，生力軍的男﹑女歌手及組合獎，同樣鬥個你死我活。

生力軍男歌手方面，MIRROR成員李駿傑（Jeremy）今年有3首派台歌《半》﹑《九》和《阿波羅》，前兩首都曾登叱咤903專業推介亞軍位置，《阿波羅》目前排在第8位，仍力爭上游，雖然Jermey被看好爭金，但要問過對手陳宗澤和黃明德。

同樣是《全民造星》出身的陳宗澤（CY），亦有力爭三甲，CY今年派了3首歌《神經刀》﹑《罐頭湯》和《滴滴金》，《神經刀》最高試過第2位；而英皇男新人黃明德今年派台歌有4首，包括《留班同學》﹑《沒有穿校服的日子》﹑《只想和你吃漢堡》和《Don't think too much》，當中《留班同學》試過亞軍位置，黃明德絕對是生力軍黑馬，故Jeremy爭金存暗湧。

生力軍女歌手方面，暫時以曾參加《造星》的雲浩影（Cloud）奪金呼聲高，Cloud今年以新人姿態有4首派台歌，4首歌都打入叱咤榜十大位置，當中《願望之翼》有亞軍位置；跟Cloud有力一拼的女新人包括張蔓莎和吳家忻。

生力軍組合方面，女團COLLAR摘金幾乎成為囊中物，今年COLLAR派了3首歌，有兩冠一亞佳績，她們甚至可越級挑戰叱咤組合三甲。

唱作人獎方面，林家謙﹑馮允謙﹑林海峰及MIRROR成員陳卓賢都有望爭獎，當中以家謙摘金呼聲最高。

（即時娛樂）