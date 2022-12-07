陳奕迅紅館騷周五開鑼 周邊產品曝光 短Tee暗藏Eason秘密 (16:21)

Eason的個唱短Tee暗藏了他的秘密。（大會提供）

陳奕迅（Eason）25場《Fear and Dreams》演唱會，將於12月9日（星期五）紅館開鑼，而Eason演唱會紀念品亦曝光，讓粉絲可在12月9日開始網上訂購或作準備到時在紅館現場選購。

是次Eason的演唱會紀念品，均由Eason與設計師參與籌劃，每件都非常獨特而「臣」化，Eason對推出產品質量要求極高又不擅計數，所以不少貨品數量非常有限。想得到「臣化產物」，要留意搶購日期。

Eason今次推出周邊產品，他的「古靈精怪」要求、「收納整齊」強迫症無所遁形，無論衫、袋、飾品，都帶「臣」化強迫症理念。是次個唱紀念品包括：短袖T恤、衛衣、大頭立體貼紙、背囊、帆布袋、香薰蠟燭、收納小包、紀念襟章等。

演唱會T恤由日本著名插畫家Noritake操刀，特別為Eason畫了一個單線畫臣化形象，T恤看似普通，其實並不普通。用料上盛之外，還暗藏夜光及反光物料印刷，於黑暗地方，會自動發光（Dreams）及反光（Fear）。

不單可以底面反轉著，底面更印有「臣腦」，聯想到的「Fear」及「Dreams」是什麼。原來Eason所懼的是: 體汗味、電話冇電、冇得上網、無聊、擔心冇嘢食、高空及健忘症，而Eason所夢的是：打開心窗、自由飛翔、無慾無求像一片雲、對任何事持有熱情、勇氣、要放鬆、還有乾淨整潔空間，這些理念非常人性，又搞鬼幽默。

T恤主打白灰兩色，另外亦推出有不同顏色特別版，不同顏色每款只有100件，在特定日子才於紅館發售。演唱會紀念長袖衛衣更是冬天必搶，衛衣印有由Noritake專門設計的Fear and Dreams字樣，限量發售。

帆布袋一向是演唱會紀念產物，但Eason今次出了個極厚身質料帆布袋，印有他的單線畫頭像，簡約美觀。

帆布袋之外，臣化式的自肥計劃出現，Eason訂製極高品質背囊及收納小包，這個自肥系列，超級「臣化」，背囊做了他希望的不平行設計，只有一邊側袋，而袋的尺碼不像外間相同品牌，讓很多人覺得「太大」，也不是某些細款式，而是特別製造的「臣專屬尺碼」，入面間隔擁有「臣」級整齊收納之強迫症，方便收納出門必備物品。

此外，Eason推出「臣」級香薰蠟燭，讓臣味充斥你周圍。香薰蠟燭只有黑白兩色，上面有臣親自手寫的Fear及 Dreams字樣，若隱若現非常低調印於香薰杯外，至於香味更是獨有「臣味」，由Eason親自飛去法國一家非常有名，專為國際級名牌子出香薰的廠商，親自混制臣之獨有氣味，限量每款500個，售完即止。

（即時娛樂）