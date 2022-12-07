12月多歌手開騷 張敬軒為個唱搶幕後人才：都係開心事 (17:34)

張敬軒直言今個月有很多歌手開騷，故他要出手搶幕後人才幫手。（鍾一虹攝）

今次是軒仔於演唱會前最後露面，之後會閉關做準備。（鍾一虹攝）

張敬軒今天（7日）到尖沙嘴出席聖誕亮燈活動，公布與品牌聯乘合作，推出以Side Track歌曲為主題手機殼，紀念他本月20日舉行的《Revisit張敬軒演唱會》，至於有沒有為演唱會設計其他副產品？軒仔說：「因為疫情影響，做了一些產品趕不及運到香港，都有點損失，可能稍後網上售賣。」今次是軒仔於演唱會前最後露面，之後會閉關做準備，這個騷亦不設錄影及推出影碟，帶給入場觀眾獨一無二體驗。

軒仔稱演唱會殺入直路，但權衡各方都有困難之處，因為同期有好多演出，故要出手搶幕後人才幫手：「搶舞蹈員、搶樂手、搶梳化，但都是開心事，始終疫情影響大家工作好幾年。」

講到市民要搶飛，軒仔既開心又無奈：「是的，我知道售票網將採用新系統支援，令大家買飛較容易，我想有個想法，下一個演唱會爭取做主辦，資金有老闆楊博士（楊受成）做我強大後盾！我希望保障歌迷會會員買到飛，但今次售票都被粉絲罵，我覺得是不應該情况，自己做主角要有義務讓所有死忠粉絲買得到飛。」

音樂會唱Side track為前題，軒仔不擔心令首次入場欣賞他演出的觀眾感悶場：「我首《春秋》也是Side track也受歡迎。」

軒仔預算聖誕直落至明年農曆年在工作中度過，最快要到3月才可外遊，他認為要感恩：「雖然不能去玩，都是開心事，記得前經理人講過，除了清明、重陽，我作為藝人都應該要有工作，等遲些放假我想去法國，始終多年沒有飛過去較遠地方。」

軒仔透露主演電影《超神經械劫案》將於賀歲檔面世，現在正忙於做後期，相信影片會有睇頭，他笑說：「我們幾位演員是代表人體不同階段，我是未發育，魏浚笙是發育健全，白只是過分發育。」

（即時娛樂）