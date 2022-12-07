《財閥》收視佳 宋仲基赴新加坡勁親民 分飾兩角被考起 (17:36)

宋仲基到新加坡出席「Viu原創韓劇《財閥家的小兒子》宋仲基記者會」，會後跟粉絲握手和簽名，表現相當親民。（大會提供）

由宋仲基、李聖旻和申鉉彬主演的Viu Original韓劇《財閥家的小兒子》，收視勢如破竹，開播8集正式登上今年韓劇收視冠軍，掀起全城熱話！

今日（7日）宋仲基現身新加坡，出席「Viu原創韓劇《財閥家的小兒子》宋仲基記者會」，與一眾亞太區傳媒見面，除了透露一人分飾兩角的困難之處，他還親自剖白劇集爆紅後興奮心情，更分享令他印象深刻的網上留言！

宋仲基身穿淺色恤衫襯西褲亮相記者會，不時向台下揮手，貫徹親民作風，心情大靚。談到《財閥》掀起煲劇熱潮，而且收視理想，他笑言未料到觀眾如此捧場：「因為《財閥家的小兒子》並不是浪漫喜劇，而我聽說許多亞洲觀眾喜歡看浪漫喜劇，我從未想過劇集會受到廣大觀眾熱愛。」

對於首度一人分飾兩角，宋仲基坦承起初曾被考起：「《財閥家的小兒子》是我演藝生涯中拍攝時間最長的劇集，我在劇中演兩個角色，分別是尹炫優和陳導俊，前者是『現在式』，後者是『過去式』；對我來說拍攝上的確有難度，起初我會覺得混亂，因為我得飾演兩個角色，後來我突然想通了，這並不是兩個獨立角色，而是一個角色，所以我找到了解決的方法。」

他表示劇集播出後，收到了不少反饋：「我的中學同學對我說，如果他有陳導俊的能力，他會在很多年前購入Google股票，我想很多人都會這樣想。另外，我在討論區看到，有人說《財閥家的小兒子》很有趣，因為很多人可以透過劇集，了解韓國歷史；第三，也有人說宋仲基很帥，我喜歡，哈哈！」

至於他的大學生活是否如陳導俊一樣精彩，他笑說：「我小學中學都是讀男校，我只能在大學遇到女生，所以我大學時很開心。」會後宋仲基到場外與過百名圍觀粉絲打招呼並握手，展示親民一面。

（即時娛樂）