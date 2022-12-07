毛舜筠獲薩蘭托國際電影節殊榮 自爆多次謝票致腳抽筋 (18:15)

毛舜筠（毛姐）獲意大利薩蘭托國際電影節頒發 《Salento Cinema Actor Award-City of Tricase》，表揚毛姐在電影界工作逾40年，戲路廣闊，她曾憑《早熟》獲香港電影金像獎最佳女配角，又憑電影《黃金花》膺金像獎影后、亞太影展最佳女主角獎、香港電影導演會最佳女主角，演技備受認同。

今天（7日）毛姐出席在尖沙嘴舉行的頒獎禮，她從意大利駐香港總領事費文浩手中接獎，她感到很榮幸，沒想過獲得國際獎項，她說：「經理人早在1個月前已通知我獲獎，當時我不敢相信，掩住電話笑了一陣，非常開心。兩個身在加拿大女兒，昨晚知道我今日領獎，興奮過我，問我為何現在才告知。（如何慶祝？）待女兒稍後回港，我攞住個獎，一家四口影張合照，吃頓飯，希望到時不用我下廚。」原來毛姐也忘記將喜訊告知老公區丁平，老公從電影界朋友中得知後也大讚她：「你好威喎，這個獎好難攞。」

毛姐表示獲得這個獎是很大的鼓勵和認同，獎項從來不會覺得少，愈多愈好。問她還想攞什麼獎？她說：「獎項不是自己安排，而我從來亦沒有目標，真心希望香港多些好劇本，人人有工開，個人沒特別大的目標。我覺得現在是收成期，每次有獎攞都很開心。」

剛度過62歲生日的毛姐坦言，這個獎是最好的生日禮物，亦是2022年最好的一份禮物，她說：「2022年過得很辛苦，疫情令我在加拿大滯留，年底有獎，令整個一年都變得精彩。」她笑言今年為電影《阿媽有咗第二個》和《過時•過節》謝票，笑言搞到人個都「謝晒」，返家睡覺時腳抽筋，是她從演以來謝票最多的一次。

問她覺得現在謝票文化是否好事？毛姐認為只要能推動電影，令多些觀眾入場支持，無論做什麼也不是問題，笑說：「不過不要由我一個人做晒就得，之前《阿媽》阿仔姜濤未能出來幫手宣傳，由阿媽做晒，但他之後都幫手做宣傳，而且一出來很哄動，無需理謝票是好與否，總之多人入場睇戲就是好事。」

（即時娛樂）