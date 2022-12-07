陳淑蘭自嘲年紀大機器壞 膝蓋關節炎軟組織退化 (19:30)

陳淑蘭（蘭子）和邵珮詩今天（7日）到尖沙嘴為時裝騷擔任模特兒，蘇志威和太太劉小慧前來睇騷。久沒行天橋的蘭子透露膝蓋關節炎，軟組織退化，早前要注射骨膠原，她說：「以前做模特兒行天橋要靚，今日行天橋，著上3吋幼踭的高跟鞋，膝蓋又有問題，不跌倒順利行完已收貨。」

她揶揄自己年紀大機器壞，五十肩又富貴包，除了返電台開咪，平時甚少出席公開活動，她說：「我已經很久沒拍電影，10年前拍已做鄭秀文媽媽，現在可能要做阿嫲，但我不介意。」

聖誕將至，蘭子表示其至愛96歲的母親於今年5月離世，今年聖誕不會出外旅行，亦不慶祝。她說﹕「很矛盾，媽媽今年年廿八入院，一方面不想她受苦，但另一方面又不捨得她離開，因為由細到大，她都很惜我、很寵我。我以前曾發夢媽媽死了大喊一場，估不到終於成真，幸好有有很多朋友陪我度過難關。」

另外，早前默認與與《愛‧回家開心速遞》「書蟲」林浩文4年情玩完邵珮詩表示，一年當中最重視聖誕節，希望到時有多些朋友邀請她慶祝聖誕。

問到有沒有男生約她？她說：「沒有，對男仔來說，可能覺得跟我有距離感，加上我都算是宅女，平時好少出街，現在要多去派對，認識朋友。我以前希望30歲結婚，但現在已經放棄，順其自然。」

（即時娛樂）