百萬同居計劃｜黃德斌點評盧瀚霆魏浚笙演出 娟姐猴擒舉動自肥成功 (20:12)

由盧瀚霆﹑魏浚笙﹑黃德斌﹑練美娟﹑徐㴓喬和簡慕華等合演的ViuTV原創劇《百萬同居計劃》，現正熱播中。黃德斌在劇中不再演「大叔」，而太太角色由老拍檔簡慕華，換成練美娟（娟姐），為觀眾帶來新鮮感。

娟姐聲稱收到劇本第一時間已超開心，終於恨到有型男做老公兼自肥成功，她說：「我第一次跟德斌演夫妻，不知幾多女性朋友嗌羨慕，劇中少不免有親暱動作，我利申當然是『劇情需要』，沒有要求額外加戲。記得拍攝第一日開工，大家未算最熟絡，我已經主動叫『老公，抱我！』難得德斌又肯配合，完全好自然，希望他沒有被我的猴擒舉動嚇親。」

德斌與Anson Lo繼《大叔的愛》後，相隔1年再合作，感覺上沒有太大改變。德斌笑說：「他要拍戲、拍廣告又開演唱會，本身已經好忙，所以開工時樣子好疲累。不過，就正正切合他劇中『燈仔』角色，要打好多份工，我們取笑他保持那個『無厘精神』樣就對。」

德斌跟魏浚笙和柳應廷（Jer）均是首次合作，形容魏浚笙精力旺盛，與《大叔的愛》對手呂爵安（Edan），同樣有「說話多多」共通點，但兩者演戲方式則不同。相比之下，Jer較為文靜，但開工一埋位就好快投入角色。

提到劇中要一班人展開同居生活，德斌和娟姐都認同俗語「相見好，同住難」，認為人與人之間相處很難估計和控制。娟姐贊成結婚前先同居，讓大家可以深入了解對方生活習慣和喜好。

德斌表示有時跟家人同住，在不同環境和外在因素影響下，感受和體驗亦有不同。他解釋：「傳統家庭觀念都是一家人同住，有些人可能形容是溫馨，也有說是彼此間『緊箍咒』，甚至說成『戰場』。最緊要找到大家最舒服的相處方式，無論如何點都好，始終是一家人，這個關係不會改變。」

（即時娛樂）