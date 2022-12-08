毒舌大狀｜黃子華否認係司法界垃圾︰我冇惡名只有姓名 (14:56)

謝君豪、王丹妮、何啟華在最新宣傳片評價由黃子華飾演的「毒舌大狀」林涼水為人。（大會提供片段截圖 / 明報製圖）

黃子華、謝君豪、王丹妮、廖子妤、何啟華等主演的電影《毒舌大狀》將於明年1月21日（年三十）上映，電影公司今日以新聞報道形式推出最新宣傳片，由前資深新聞主播方健儀擔任主播聲演，報道一宗名模虐兒案，涉案名模被判入獄17年，案中被告就是由王丹妮飾演的曾潔兒。

此案掀起法律權貴與平民的一場對決，由黃子華飾演的「毒舌大狀」林涼水為抗衡權貴打壓拯救公義，瞓身展開一場法律之戰。對於涼水被法律界視為垃圾，他是否憑此案博出位為自己洗脫惡名，林涼水說：「我冇惡名只有姓名，我叫林涼水，垃圾眼中只有垃圾，我係為當事人洗甩罪名，唔係為自己洗甩惡名，邏輯喺今時今日，我豈能要求個個都有。」

新聞片段中亦訪問了多位牽涉今次案件的當事人，包括被告曾潔兒。她說：「佢根本唔配做一個大狀，根本要釘佢牌，就係因為佢，我先至要坐17年冤獄。」飾演辯方師爺的阿Dee說：「佢最多都係賤格啫，不過賤人周街都係，有冇佢賤得咁有雷先。」戲中擔任辯方大律師的Renci指林涼水不負責任，飾演主控官的謝君豪更指林涼水垃圾都不如。面對各方攻擊，林大狀笑罵由人︰「我信天有眼，會為當事人還一個公道！」

全新人物海報暗藏塔羅元素，揭示各人特性，如林涼水的左方有掛有小包袱的木杖，右方有朵白玫瑰，正是代表塔羅牌中的愚者（The Fool）。愚者有着無視腳下是懸崖仍昂首闊步向前的勇氣，並保持着單純的心去探險，就如林涼水即使要面對鍾家的惡勢力，仍堅定內心，為曾潔兒出番啖氣。太子（阿Dee飾）海報中身後的獅子代表着無盡的力量，意指面對強權不低頭，在法律界有錢不是一切，他決意要用自己的力量抵抗惡勢力。

方家軍（楊偲泳飾）左方有寶劍、右方有天秤代表正義，要矯正世間不公義之事。曾潔兒（王丹妮飾）代表卡牌為女祭司，代表處於黑與白，正與邪徘徊中生存的意義，正如戲中的她身陷囹圄，仍堅持不惜任何代價都要找出真相。

（即時娛樂）