仔仔一堂｜Juzco不滿遭踢爆私下約會Ray 王賢誌反擊︰唔使咁大聲 (15:46)

Juzco被Vinci踢爆與Ray私下約會，令兩人成為眾人的取笑對象。Juzco為此不滿，多次向Vinci「爆Seed」。（大會提供 / 明報製圖）

王賢誌（Vinci）監製及主持的J2綜藝真人騷節目《仔仔一堂》，今個星期將播出為期3日的船P，10位仔仔除了會為「主理人」Vinic慶祝生日外，更會玩搞笑遊戲及真情剖白，而大懲罰環節中的「長命滑梯」更是觸目驚心。10人之中以本身是游水教練的「害羞台男」Kevin及「187花美男」Carson身形最完美。「幼嫰版王浩信」Louis雖然身形不及他們，但據其拍擋Juzco透露，他也有八嚿腹肌。眾人之中身形公認最差的是「Young版尊龍」Ray，連他自己亦自覺身形排包尾。

昨晚一集，10位仔仔玩遊戲。他們在「矇眼搵拍檔」環節上分組，需分別憑摸耳仔、鎖骨、手臂、腹肌及小腿去尋覓自己的拍檔，結果只有摸小腿的Kevin及Howard任務失敗，要接受滑梯大懲罰，Howard玩到臉容扭曲。第二個遊戲則主要測試仔仔們的合拍指數，最終Ray與Juzco「神同步」成功過三關。

Ray與Juzco是第6及第7集焦點，事緣Juzco被Vinci踢爆與Ray私下約會，令兩人成為眾人的取笑對象。Juzco為此大感氣結，先後向Vinci咆哮，其中一幕Juzco被取笑與Ray撞樣後即向Vinci投訴，對Vinci說「最衰都係你，造謠又係你」。Vinci淡定反擊：「唔使咁大聲，我只係講出大家唔敢講嘅嘢啫﹗」Vinci主持遊戲期間一度忘記Juzco名字，他搞笑地對Juzco說︰「好亂呀，你知你同Ray愈嚟愈似樣嘛。」Juzco聞言氣結︰「咩主理人嚟㗎？」Juzco睇得、Talk得又玩得，本身在Instagram擁有10萬追蹤者的他，在節目播出後被封為節目「氣氛」MVP。

（即時娛樂）