陳奕迅明晚開騷 為新歌MV淋黑漿吊3小時威吔 (16:59)

陳奕迅（Eason）早前推出新歌《人啊人》，MV今晚（8日）9時於官方頻道上架。MV由金像獎新晉導演陳健朗執導，以一個人瀕死的第三觀視覺告訴大家什麼是「人」及「人」應何去何從。MV有不少CG及試驗性特技，開場是一個白色山丘沙漠的荒蕪畫面，然後是進入再離開人的心臟世界，觀眾才驚覺荒無山丘是陳奕迅的裸體。陳健朗說︰「畫面是想表達一個人瀕死時的經歷，部分研究表示人死後仍有時間回顧一下整個世界，所以我們大膽幻想，當你離開肉身成為另一種存在時，用第三身看人生又是什麼？」

MV中，脫離肉體後的Eason通往其他次元的門，穿梭於多維度宇宙之間。舞者聚成之眾生曼陀羅、面容破碎後第三眼引爆之七色能量流動場，帶引出貧富貴賤、有無虛實、深淺高低皆是妄心起滅，有為無為皆由自己，心常空寂，湛然清淨。畫面到最後以全白來告訴大家，人生無纖毫停留罣礙，生到死收攝在這一念，自然無心，如如不動，你我煙飛灰滅之時，心常空寂，湛然清淨。

《人啊人》由林家謙作曲，周耀輝填詞，李榮浩編曲。Eason表示收到林家謙的Demo已很喜歡，他指林家謙在Demo中唱的一句「Who we are」令他想到「人」這個題材。Eason說︰「我同耀輝講咗個構想，佢馬上就寫咗非常出色嘅歌詞畀我。佢係歌詞裏面不停問問題，但沒有結論，結論正好留畀聽歌嘅人去思考。」

MV花了近20個小時拍攝，單是吊威吔也花了3個鐘。Eason坦言拍到有點腦充血見暈︰「其實我唔知拍緊乜，好耐冇試過咁拍MV ，但我相信導演！我同阿朗傾過幾次偈，佢有好多唔同諗法，好創新，所以我交晒畀佢，佢叫我做乜就做乜。吊威吔其實都辛苦，唔係講吊得耐唔耐，係因為我始終冇受過訓練，核心肌群唔夠力。好多動作都係靠核心肌群發力，所以我成日喺半空自動後空翻，hold唔到好耐。 好彩今次班武指都係以前拍戲、演唱會合作過晒，佢哋好好，不停教我應該點做，最終都拍到導演收貨要嘅鏡頭。」

談到今次除了吊威吔，還有整個人淋黑漿的鏡頭，又要跟大班舞者跳舞，他表示︰「淋落嚟嘅係似芝麻糊混合類，似小朋友玩嗰種口水膠質感東西，導演話食得嘅，哈哈﹗因為一淋咗就冇晒化妝同髮型，所以呢部分放到半夜先拍，淋咗4、5次，淨係覺得凍，同自己好似變咗條鱷魚，因為黑漿流咗入眼睛，好似有層霧咁，似鱷魚眼睛灰灰哋，但都幾好玩，我睇相個效果都震憾。」

演唱會明晚（9日）開鑼，Eason稱已排練了一段日子︰「我提早咗排舞，想練多啲，當做埋運動。臨近演唱會，我少啲出街，見到大家咁支持演唱會，啲飛賣得咁好，我都有壓力。演唱會係一件好大嘅事，有時我都會驚一驚，驚自己唔知做得好唔好。不過，每當呢啲時刻，個天就會派人嚟鼓勵我，身邊朋友同街上途人，會有人同我打招呼，然後話『你啲飛好難買，加油呀』，真係好溫暖。多謝大家，咁多人惜我，我會加油做好每一場。」

（即時娛樂）