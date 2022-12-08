馮德倫出「無間猿」延續《無間道》氣氛 劉偉強考慮原班人馬拍新戲 (19:29)

馮德倫（Stephen）與寰亞傳媒集團及web 3創投集團Everest Ventures Group合作，成立Grid6工作室，以電影《無間道》系列為藍本，讓新一代用另一種方式認識《無間道》，並推出「無間猿」系列的數位收藏品。

Stephen今日聯同有份執導《無間道》的導演劉偉強受訪時，特別向對方送上一個特別版數位收藏品。劉偉強說：「我不識NFT，但知道會有錢掙。」馮德倫聞言說︰「相信可以掙錢，因為這系列都是一盤生意。《無間道》是經典，不可觸踫，所以用另一方式讓年輕人融入《無間道》世界，延續《無間道》卧底、間諜的氣氛，讓新一代知道《無間道》當年的風靡程度。」

今年是《無間道》上映20周年，電影的4K數位修復版將於本月12日上映。劉偉強說︰「時間過得真快，轉眼20年﹗我們安排電影於12月12日重映，是因為當年也是在這天上畫。」被問到可想原班人馬再拍另一種題材電影時，他指提議不錯，可以考慮。

雖然首集《無間道》最得觀眾喜愛，劉偉強卻偏愛《無間道II》︰「其實拍第一集時無人睇好，因為之前已有很多人拍過卧底電影，我也拍過兩部，加上當時環境很艱難，一年拍得4部戲，自己又剛成立新公司，要咬緊牙關去做，唔死得﹗我對麥兆輝說︰『如果部戲唔收得，我們就要轉行揸的士。』在這種氣氛下，台前幕後更加把勁，出來才有這效果。」

（即時娛樂）