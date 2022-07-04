呂爵安自爆懶操練 拍完《I SWIM》體能打回原形 (19:49)

MIRROR成員呂爵安（Edan）為明年2月舉行的馬拉松比賽擔任宣傳大使，他今日返回母校香港大學的體育館拍攝宣傳片，憶起讀書時的往事，又呼籲正在港大讀書的妹妹來探班。Edan自言體能差，跑5公里已筋疲力盡，因此較擅長短跑及打波。他說入行後拍過幾套與運動有關的劇，寓開工於訓練體能，惟拍完《I SWIM》後即疏於操練，最後「乜都冇晒」。

連日來四出為電影《過時‧過節》謝票，Edan最開心獲家人支持︰「這套戲不算大路，節奏比較慢，有此成績已很開心。我看了3次，媽媽和妹妹也有捧場。媽媽讚我有進步，沒以前的尷尬樣。電影目前約有800萬票房，我希望有2000萬！」緋聞女友袁澧林近日忙宣傳新戲《窄路微塵》，Edan坦言未有時間捧場，但大家是朋友必定互撐，希望有機會可以夾時間一齊謝票。

談到日前首次跟邱鋒澤見面，Edan讚他皮膚超好，身形比想像中高大，希望兩人完成音樂演出後可以一起打邊爐。提到他登上今年「十大熱搜娛樂圈人物」第2位，Edan說︰「多謝大家努力搜尋，可能我的名字較少見。」對於MIRROR在熱搜榜的排名下跌，他指MIRROR太多人識，沒人識的才需要搜尋。

至於打入「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」5強，Edan說︰「已很幸運，沒想過會得獎，因為我今年只出過一首獨唱歌，稍後會出多一首。我沒有特別拉票，只希望有更多人投票，這對樂壇來說是好事。」談到仍在留醫的舞蹈員李啟言（阿Mo），Edan希望他早日康復，有奇蹟出現。他願意盡力協助，說因要得到阿Mo的家人允許，因此至今未前往探望。

（即時娛樂）