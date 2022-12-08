慧妍雅集40周年 朱玲玲重遇受助人感欣慰 陳法蓉難忘搵贊助捐款 (22:20)

慧妍雅集40周年特備節目《慧妍雅集 愛心傳承40年》於周六（10日）播映，多個受惠機構代表分別送上答謝信，並由歷屆會長陳法蓉、王愛倫、朱玲玲、曹敏莉、劉倩婷與向海嵐代表接受， 場面動人！

永遠名譽會長朱玲玲表示很開心可以在10年後在節目中跟TES （Travel Experience Share) 德國創遊樂2012 冠軍隊伍 - 香港管理專業協會羅佳祥中學的3名學生(Ivan, Sammi, Wincy)與老師(Mr. Kum）再次見面，開心見到學生們的成長。她最感動與欣喜是其中一名學生Ivan跟她分享，TES 的經歷對他的個人成長有著莫大幫助，讓他能好好裝備自己迎接挑戰。

名譽導師兼信託委員會委員王愛倫86年加入慧妍雅集，有感過去多年得到師姐們的教導，在她們循循善誘下，獲益良多，不僅學習到如何管理一個慈善機構，亦可從新加入的師妹身上了解現今新科技變化，學習運用社交平台作為與外界聯繫溝通的橋樑，不斷提升慧妍與不同階層的接觸面，做到與時並進。

向海嵐表示加入慧妍有很大得著，參選後便投身演藝工作，對所有行政上工作一竅不通，但在慧妍裡，是一名義工，凡事均親力親為，傾贊助，甚至合約也與律師一起研究。直至08年由演藝工作轉移到上海參與地產發展商工作，過渡期很順利，這要多得在慧妍幾年做會長的訓練，讓她在行政上吸收經驗，更容易掌握，如沒有在慧妍兩屆會長的經驗，便不會學到這些行政上的處理方法，感恩能在慧妍參與好多幕後工作，令個人有所成長和學懂處理這方面工作。

陳法蓉加入慧妍30年，說：「第一次擔任會長是97年，那時遇上金融風暴，在籌備慈善籌款晚會過程中相當困難，為此出盡法寶不放過任何機會，那時會翻開雜誌的廣告，見到有客戶電話，便親自主動聯絡，務求得到贊助或捐款，終能排除萬難讓晚會得以順利進行... ...今年是40周年，我們特意聯絡過去的受惠機構和受助者，重溫昔日相片，大家都感觸良多。」

（即時娛樂）