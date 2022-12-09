加拿大樂壇天后Celine Dion 宣布患上僵硬人症候群 (15:52)

憑荷李活片《鐵達尼號》主題曲《My Heart Will Go On》唱到街知巷聞的54歲加拿大樂壇天后Celine Dion，昨天（8日）在社交平台上載片段，宣布因患上罕見病「僵硬人症候群」（Stiff Person syndrome），演唱會第4度延期，原定明年春季的巡迴演唱會將延至2024年。

Celine Dion在片段中表示患上這個病的機會是百萬分之一，此病會導致肌肉失控痙攣，難以走路和唱歌。她說︰「我長時間受健康問題困擾。我難以面對這些挑戰與交代所有我經歷的事。最近我證實患上一個非常罕見的神經系統疾病『僵硬人症候群』，每100萬人中約有1人患上。我們還在了解這個病，但我現在知道這是我之前一直痙攣的原因。很不幸地，痙攣的情况影響我日常生活，有時候難以走路、像從前般運用聲帶唱歌。」

她說正獲得很好的醫生團隊治療，每日接受運動醫學治療師的治療，重新建立自己的力量及表演能力，過程雖然困難，但3個兒子也支持及幫助她。Celine Dion含淚說︰「唱歌是我的一切，是我一生人所做的事，也是我最熱愛的事。我很掛念你們，很掛念回到舞台上，看到你們，為你們表演。我演出時永遠付出百分百，但目前無法為你們這樣做。我對康復抱有希望。」

（即時娛樂）