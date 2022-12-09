黃秋生未諗再憑《白日青春》膺金像獎影帝︰可能冇份入圍 (19:22)

黃秋生笑指劉國瑞不再是新導演，不再利他，兩人不會再合作。（鍾偉茵攝）

黃秋生自覺現在才是他演藝路上的春天。（鍾偉茵攝）

黃秋生憑電影《白日青春》首當台灣金馬影帝，導演劉國瑞亦憑該片勇奪「最佳新導演」及「最佳原著劇本」。

秋生、劉國瑞昨晚帶同3個金馬獎接受傳媒訪問，秋生直言很開心：「那麼難得，等了這個獎20幾年﹗我曾獲提名但落敗，有位前輩叫我『等吓啦』。現在終於得獎，當然開心﹗是否遲來的春天？現在才是我的春天﹗林青霞加持後，我被台灣傳媒改名『黃三歲』。」

之前憑陳小娟執導的《淪落人》成為金像獎影帝，現在又憑《白日青春》成為金馬影帝，秋生覺得新導演利他，笑指劉國瑞已變成舊導演，不可再合作。劉國瑞聞言笑道︰「日前見到小娟，我們都說已變成秋生的前度。」

秋生被問到可有信心再下一城，再憑《白》片奪金像獎最佳男主角，他說︰「今年有那麼多部好電影，每個演員都好勁，可能我連入圍都冇份。我其實今次沒想過會得獎，自己睇好《一家子兒咕咕叫》的游安順，加上宣布最佳男主角前，《白日青春》片已得到兩個大獎，我就一心想着頒獎禮後吃宵夜，因此宣布我獲獎時真的不敢相信。」

秋生得獎後不停慶祝，他自嘲食到右眼生瘡，離開台灣前一天要做手術。他回港後既要做《白》片宣傳，又要開戲劇班，沒打算再慶祝。秋生說︰「獎項，我睇得好化，一星期後已沒人記得，不要以為好巴閉。」

劉國瑞首次執導便奪兩獎︰「很開心﹗現在忙為電影宣傳，未有下一部片的計劃。」

（即時娛樂）