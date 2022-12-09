古天樂《明日戰記》戶外放映會 新戲《天梯》測試片曝光 (20:50)

古天樂（古仔）今日與劉青雲、導演吳炫輝、姜皓文等出席電影《明日戰記》戶外放映會時，表示《明》片成為香港史上首部票房突破8300萬的亞洲電影，加上電影在Netflix上架後有好反應，是個完美總結。他說︰「這部戲只是個開始，我答應大家未來會做得更好﹗」古仔稱活動除了播放《明》片，也播出科幻電影《天梯》的測試片，希望大家繼續支持。從《天梯》的測試片可見，古天樂在太空船外被敵方機械人偷襲，雙方大打出手。

青雲不知道原來小朋友也可以入場看《明》片，古仔聞言說︰「每次入戲院謝票，見到過半觀眾是小朋友，年紀最小的只有2、3歲。我最近收到一封校長來信，說要感謝《明》片作為教育素材，宣揚環保信息，還叫我們畀心機。這部戲講世界有病毒、戰爭和氣候變化，沒想到今日所有事都發生，不要以為科幻片與自己無關，很多老師和家長帶小朋友看這部戲，教他們愛惜地球。」青雲續說︰「拍戲多年，未試過那麼正面和純潔，很多小朋友入場，還可以傳遞環保信息，是我想像不到的。香港電影是很奇怪的事，環保電影一樣有觀眾有市場，只不過以科幻包裝。」

首次體驗戶外影院，青雲提議下次辦《明日再唱》演唱會。聖誕將至，古仔預告會在拍戲中度過，青雲就計劃辦個小型活動慶祝。近日疫情反覆，古仔表示身邊朋友接連確診，一同出席飯局的朋友也染疫，幸他沒有事。青雲笑言外出用膳後，可找第二個地方留宿。古仔及姜皓文投以懷疑眼光，青雲解釋：「我最近2、3年只外出食過一次飯，食完有回家睡覺。」

（即時娛樂）