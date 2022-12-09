五堅情首次來港 宣布明年3月開騷 過千粉絲迫爆商場 (21:18)

台灣組合五堅情今日首度來港舉行簽唱會，吸引過千粉絲捧場。據知，簽唱會的300個簽名證在短短半小時換完，炒價一度高達6倍。不少粉絲為一睹偶像風采，今日凌晨已到場排隊。5位成員陳零九（Nine Chen）、邱鋒澤（Feng Ze）、黃偉晉（Wayne）、賴晏駒（Lai）及婁峻碩（Shou）現身台上，先以廣東話跟現場歌迷打招呼，分享對香港的印象，更宣布明年3月4日將來港開騷，於九展Star Hall舉行《五堅情 Moon Landing 月面著陸香港演唱會》。

Wayne表示：「香港的食物很好吃，但來到以後還未吃到。我在台灣也很愛吃香港的食物呢！因為明天就要走了，所以3月來港開唱的時候要好好安排時間，很想吃冰火菠蘿油，還有公仔麵！」Shou說：「從小就看港片，特別喜歡鄭伊健的電影，之前跟他合作，人超好，還跟我一起打電動，希望有機會可以來香港演戲。」

Feng Ze先以廣東話說「香港女仔好靚女」，然後再說：「她們都很溫柔、很孝順，感覺上大家都很體貼，很Nice。」Nine Chen說：「其實10年前來過香港，但印象都有點舊了，希望大家可以告訴我有什麼地方可以去玩，3月的時候來玩。」Lai則高呼：「這是我第一次來香港，但時間太短很可惜，因為我很想體驗香港夜生活，希望大家可以Ig告訴我有什麼好玩的，下一次我一定要醉倒在路邊，然後將我撿回家。」5子之後演繹歌曲《Be A Liar》，見台下歌迷反應熱烈，即興每人清唱幾句。Lai更一騷舞技，將現場氣氛推至頂點。

（即時娛樂）