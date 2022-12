黃浩然和太太莫家嘉(Kaka)結婚17年周年,育有兩個兒子。浩然昨天在社交網分享和妻兒外出食飯慶祝的照片,向太太留言︰「多謝你對我的包容,陪我走過每一個『高山低谷』,17年的互相扶持,願我們四個人往後繼續幸福、快樂、健康的走下去!感恩現在的一切!Happy 17th Anniversary﹗Love u 老婆❤️﹗」Kaka日前亦在社交平台留言︰「🌸 17th 🌸 and more...... Love my family so much﹗Thanks for everything... Thanks for being strong... Thanks for all your love... Thanks my boys... Love you all💕」

(即時娛樂)