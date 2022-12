7月MIRROR紅館演唱會事故中受傷的舞蹈員李啟言(阿MO)至今仍然留院,但上月中已在家人安排下,秘密轉到港島區另一間私家醫院。伊利沙伯醫院接受傳媒查詢時,證實阿MO上月19日已轉往私家醫院接受治療。轉院後,阿MO獲護理員24小時貼身照顧,同時進行新的康復療程。阿MO父親李盛林牧師在阿MO轉院當日曾發出代禱信,稱兒子的身體已穩定下來,可進一步接受復康治療,之後又透露兒子每日也會從病牀轉到輪椅活動2至3次。

阿Mo面對治療表現積極,曾叫女友COLLAR成員蘇芷晴(So Ching)在白板上寫上聖經字句「I Can do all things in HIM that strengthen me」以作鼓勵。李盛林牧師日前接受宗教媒體訪問時,透露曾安慰阿MO說︰「病牀暫時係你嘅舞台﹗」他指阿MO表現堅強,知道父母看樂齡科技展後十分感動,更對雙親說︰「如果我好番、企得番,一定會好好照顧你哋。」

(即時娛樂)