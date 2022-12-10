陳奕迅自爆疫下停工曾胡思亂想︰瞓覺前驚第二日起唔到身 (16:46)

陳奕迅（Eason）昨晚舉行首場紅館演唱會，一口氣唱了29首歌也沒多說話，希望將演唱會的故事及信息完整地呈現給台下觀眾。不過，台下歌迷的熱情，令他不時忍不住打招呼、做心心手勢和飛吻。現場歌迷見狀又大叫起來，Eason忍不住笑言︰「我其實唔打算同大家講嘢住。哎呀...破壞晒，哈﹗」

唱至《我們萬歲》時，Eason終於開腔︰「2018年開始諗呢個騷，諗咗都要有人識欣賞嘛﹗其實我真係唔係冇嘢講，我好多嘢講，本來諗埋稿，但永遠唔work，因為太開心，你哋嘅歡呼支持聲，我真係好鍾意聽，好好聽。最想講，多謝你哋！我唔習慣同人分享Heavy嘢，不如咁講，我最開心可以同大家一齊分享一啲時間，spend time with each other係最好嘅禮物。可能年紀大咗，仲好易喊。」

Eason表示這個騷準備了3年，停下來等待的時間曾胡思亂想。他說︰「以前一直係咁做，未試過停。一停咗，多時間就會亂諗嘢。我其實好樂觀，唔知點解呢3年愈諗愈驚，試過瞓覺前驚第二日起唔到身。如果起唔到身點？有乜要交帶？手機密碼要唔要講低畀邊個知？銀行啲錢點？捐出去？還是畀邊個？」有觀眾大叫「畀我」，Eason狂笑答︰「其實我冇乜錢。」聽到歌迷大叫「唔使驚」，Eason續說︰「其實有邊個唔驚，大家都驚。想唔驚，唯一方法就係唔諗，好好享受呢一刻先係最真實。」

（即時娛樂）