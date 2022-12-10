羅子溢開心網民讚囡囡靚女 盼女兒長大後可以參加選美 (18:52)

羅子溢、張曦雯（Kelly）今日出席他們代言的美容中心活動，現場播出兩人全新廣告，子溢在廣告中展示6嚿腹肌，Kelly則曬美腿。子溢透露為拍廣告勁減20磅：「我之前似叔叔，最近為拍廣告，努力收身，連老婆（楊茜堯）都讚我變靚。廣告拍攝前幾日，我斷食只飲水，感覺似去參加健美比賽。」Kelly說：「我也戒食鹽和澱粉質，飲水為主。」

被問到最想改善身體哪部位時，子溢笑言想增高：「Kelly在廣告中比我高半個頭，我要站在蘋果箱上，對男士來說有點尷尬。沒辦法，她是選美冠軍，特別高，我是正常高度。」Kelly最想改善肌膚狀况，希望保持嫩滑水潤，早前趁媽媽來港，帶媽媽去一齊美容。網民指她跟母親不似樣，Kelly解釋：「我似爸爸，弟弟就似媽媽，所以我和弟弟完全不似樣。很多網民讚我媽媽外表年輕，事實上我爸媽也保養得好，爸爸似子溢有6嚿腹肌。」

子溢得知Kelly爸爸也身材高大後，笑言很自卑。他說︰「希望女兒（羅翊心）將來讀大學時，我仍能保持年輕，兩父女可以拖手出街，被人誤會我是女兒的男友。」提到在社交網公開女兒沒戴口罩的正面照，子溢說：「女兒開始長大，大家都想知她長相。那張相是我影，影得好靚，所以很想分享。女兒平時黐媽媽，但見到網友留言話女兒好靚，樣子似我，我都有點安慰，希望她將好似Kelly那麼靚去選美。」

（即時娛樂）