百萬同居計劃‧劇透｜盧瀚霆暗藏秘密 柳應廷終於現身 (20:26)

盧瀚霆﹑柳應廷﹑魏浚笙﹑黃德斌﹑徐㴓喬﹑簡慕華和練美娟等合演的ViuTV原創劇《百萬同居計劃》，踏入第2星期，劇情愈來愈搞笑。眾人為了100萬獎金，搬入霍姐（簡慕華飾）的大宅展開半年同居生活。魏浚笙飾演的富家子阿希為了保護阿包（徐㴓喬飾），亦假扮花王寄居於大宅的花園內。阿希有日不小心打爛了霍姐亡夫心愛的勿忘草後，大宅開始發生連串怪事。飛機（黃可盈飾）認為怪事源自大宅裏那個不能開啟的二號房，霍姐為消除眾人的恐懼更請風水師陸師傅（林兆霞飾）上門作法。陸師傅指阿希得罪了大宅的先人，阿希害怕得臉色慘白。晚上，盧瀚霆飾演的燈仔靜悄悄地拿了一堆祭品上樓，對着衣櫃說「知你等咗好耐喇」，衣櫃櫃門隨即震動起來。原來，燈仔藏了一位不速之客在房內，這位不速之客就是所有怪事的始作俑者；柳應廷亦將會現身﹗《百萬》第5至第9集劇情如下︰

第5集

燈仔藏了一個不速之客在房內，原來是一切怪事的始作俑者，燈仔為安全起見，唯有繼續隱瞞下去。阿包邀請燈仔做模特兒，可是燈仔並不擅長，Lucky (鄧麗英飾) 主動請纓教燈仔，卻誤以為燈仔對自己有意思。滂沱大雨，阿希一心護住勿忘草，終於打動霍姐讓他入屋居住。眾人仍然覺得屋內有怨靈，於是設法要打開那間不能進入的二號房，眾人趁易先生 (霍哥飾) 入睡，偷取他的鑰匙，終於打開那間二號房，卻得悉了一個霍姐不為人知的秘密。

第6集

眾人發現了咖喱哥（陳子豐飾）的蹤影，燈仔為咖喱哥求情，霍姐竟破例留下咖喱哥，更聘用了咖喱哥作為大宅的廚師。 一個突如其來的男生拿着骨灰盅出現，更自稱是霍姐亡夫的私生子蘇B（柳應廷飾），易先生大驚，可是蘇B竟然對霍姐亡夫的事情了解得一清二楚。霍姐得悉蘇B的身分後，大受打擊，躲到房裏不見任何人，令人擔心不已。眾人同情蘇B，惟蕭遙（黃德斌飾）一人完全不信任蘇B。燈仔與阿包想辦法令霍姐接受蘇B，結果在扭蛋機裏抽到主題樂園活動，巧合地蕭太（練美娟飾）卻要求蕭遙在同一天與她到主題樂園慶祝結婚周年。蕭遙以「分身術」招呼兩邊，燈仔慌忙支援蕭遙，卻不知道霍姐早就洞悉一切。

第7集

眾人食飯之際，蕭太突然按門鐘殺到，蕭遙大感不妙。蕭太以為蕭遙包二奶，氣極要帶走蕭遙。蕭遙為了老婆，決定向霍姐提出退出同居計劃。蘇B漸得眾人歡心，蕭遙卻一如既往認定蘇B不懷好意。霍姐向燈仔問起5年後想做什麼，令燈仔陷入深思。家人在大宅裏分男女子組爭電視，男子組敗走。席間，蕭遙終於向眾人講出自己與蕭太的相識往事，以及自己成為「燈神」的由來。阿包睡不着，拉着燈仔去表演台講出自己的理想，燈仔漸漸欣賞阿包。同時，蕭遙竟偶然見到蘇B與陸師傅並肩而走，因此對蘇B更起疑心。

第8集

蕭遙找飛機查看她拍攝下來的照片，果然從中找到端倪。蕭遙透過大宅廣播，召所有人集合，說要當眾撕開蘇B的假面具。蕭遙言之鑿鑿，將蘇B的全盤奸計一一推演出來，更說有證據證明蘇B說謊。混亂過後，蕭遙大受打擊，眾人同情蘇B之餘，更開始對蕭遙冷言冷語。眾人再請陸師傅過來安撫蘇B亡母的怨靈，陸師傅更稱要為蘇B一家作法，並拉了蘇B入去二號房，蘇B真正的秘密亦終於揭盅...... 燈仔受到阿包的影響，決定要改變自己的人生觀，更說想儲錢，咖喱哥願意自己負責還債，卻被蘇B偷聽到。

第9集

燈仔向霍姐提出正式入職公司做學徒長工，霍姐接受並鼓勵，Lucky仍然以為燈仔因為愛上自己才入職。燈仔到公司板房，認識了仙姐 (吳沅儀飾) ，但仙姐看起來卻不易相處，燈仔努力堅持下去。蘇B落藥令阿希和易先生肚屙，從而製造機會迫咖喱哥外出，使得他差點遇上大聖爺（李建邦飾）。 燈仔間接幫了阿包解決時裝展的困難，而阿包亦解開了與上司阿慈（張紋嘉飾）的心結。燈仔帶阿包到海邊看星放鬆，兩人感情默默滋長，結伴回家時卻被阿希看見。

（即時娛樂）