UNIK ASIA｜柳應廷李駿傑壓軸出場 Jeremy首次戶外騷勁High (12:39)

MIRROR成員柳應廷（Jer）和李駿傑（Jeremy）昨晚（10日）在中環海濱舉行的《UNIK ASIA FESTIVAL 2022》音樂會壓軸表演，吸引大批粉絲撐場，2人合共唱了10多首歌。首先由Jer打頭陣唱出《狂人日記》和《MM7》，台下觀眾歡呼聲不絕，Jer還叫觀眾站起來一齊跳舞，即時炒熱氣氛。及後Jeremy現身和Jer合唱王菲經典金曲《開到荼靡》，粉絲更加興奮，然後Jeremy在舞蹈員伴舞下，勁歌熱舞一口氣唱出《九》和女團COLLAR的《OFF/ON》。

一輪快歌後，2人改唱慢歌，換上另一個打扮的Jer，唱到《水刑物語》時，因耳機出現問題而甩嘴，但仍保持鎮定，他多次嘗試隨音樂入歌但不果，唯好叫停重唱，並向觀眾道歉，說：「不好意思，耳機有啲問題，咁先係Live，係咪？」

Jer解釋為何唱《水刑物語》，他說：「新歌《坐看雲起時》是我這3年來好圓滿的句號，帶我回到初出道第一年，遇到嘅第一首歌及遇到你哋每一位時刻，所以選擇唱初出道第一首作品。」

一身白馬王子Look的Jeremy再度登場，唱罷《半》後向歌迷打招呼，說：「大家好，我是MIRROR的Jeremy，今次是我第一次戶外騷，好開心見到大家。」隨即唱出第三首派台歌《阿波羅》。Jer再現身唱《人類群星閃耀時》，並叫粉絲配合亮起手機燈，望見一片燈海的Jer感動說：「好靚呀﹗」最後音樂會在他們合唱《妖》和《Teeth》下結束。

除了Jeremy和Jer壓軸獻Sing，昨天的演出歌手包括陳柏宇﹑黃妍﹑邱鋒澤﹑Jay B﹑Travis Japan﹑DJ King和JB等，而呂爵安驚喜現身跟邱鋒澤合唱。

（即時娛樂）