獎門人｜張振朗戴祖儀變「老鼠屎」 錢嘉樂遭報復式掉Cream (13:40)

無綫節目《開心無敵獎門人》，今（11日）晚播出一集包括「獎門人」曾志偉，帶領「獎老」錢嘉樂、阮兆祥（祥仔）、麥美恩、程浩駿及林秀怡擔任主持。今集兩大獎老嘉樂和祥仔，將親自落場玩，並分別率領嘉賓「不可能任務隊」張振朗、戴祖儀、孔德賢、何慈茵及劉展霆（Eden），及「歌星隊」商天娥（娥姐）、王梓軒、范振鋒、黃翊及Judas Law（羅凱鈴）。

是集「不可能任務隊」瘋狂輸Game成為「遊戲黑洞」，當中最大的「老鼠屎」非張振朗和戴祖儀莫屬，事關這對「呆萌二人組」不但傻更更、還運氣欠奉。2人甫開場玩「開心無敵估嘢食」已經累鬥累，先是戴祖儀不停撞枱「覓食」，搞到獎門人看不過眼「專人服侍」餵到她嘴邊，未料戴祖儀忽然詞窮，竟以「發」和「逢」演繹該款食品，搞到張振朗黑人問號兼大呻：「點估呀大佬！」殊不知「有口話人」張振朗，輪到自己落場「盲食」時同樣口窒窒，更要問旁人攞貼士，認真失威。

接著「辣辣壽桃邊個食」環節，張振朗一開始連輸3回合，幸有嘉樂捱義氣幫手啃「重料Wasabi壽桃」。未知是否受張振朗「黑氣」影響，嘉樂與祥仔表演賽期間，玩「口不對心我最勁」都鋪鋪輸。

正所謂「輸人唔輸陣」，之後張振朗和孔德賢換上Man爆「曬臂Look」迎戰「開心無敵開口中」。繼續「穩輸」的嘉樂爆波後慘遭「報復式」掉Cream，連獎門人也忍不住掉埋一份兼打趣道：「我等咗廿幾年喇！」成身Cream的嘉樂頓變「行走雪人」，全場爆笑。

到「開口中」尾聲，現場陷入一片混亂，皆因「衰收尾」的戴祖儀遭自己友孔德賢以「厚Cream」無情招呼，獎門人見狀即下「全Team懲罰」令，不單止「不可能任務隊」個個中Cream，更波及程浩駿及林秀怡。

（即時娛樂）