胡定欣獲頒「最佳女演員」 JW恨拍《美麗2》幻想跟陳瀅反目 (16:27)

陳瀅﹑胡定欣和JW在昨晚頒獎禮各有斬獲。（鍾一虹攝）

胡定欣﹑陳瀅﹑王灝兒（JW）﹑周嘉洛和郭柏妍等，昨晚（10日）出席亞洲博覽館舉行的《AEG娛樂人氣王頒獎典禮》。

胡定欣獲頒「最佳女演員」，陳瀅亦奪得「喜愛女演員」以及憑劇集《痞子殿下》跟周嘉洛封「最佳CP組合」。

胡定欣指經歷多年頒獎禮，現在抱輕鬆而平淡心態，若角色受觀眾喜歡當錦上添花，她說：「今年無綫視后，我會投自己一票，今年得《白色強人II》一部劇推出，我為角色犧牲剪短頭髮演出。」

胡定欣主演邵氏網劇《廉政狙擊》的內地海報中「被消失」，近日又「復活」，她沒有正面回應，只稱劇集終於開播，角色跟《白II》演出各走極端，好期待觀眾反應。她透露明年主攻內地發展，希望多作嘗試：「工作安排要過完農曆新年才知，始終計劃趕不上變化，只好活在當下，隨感覺而行。」

性感打扮的陳瀅指得獎猶如打強心針，希望陸續有來，並在台慶頒獎禮能再下一城獲獎：「我對組合獎好有信心，我肯定會得到，因為好多人喜歡我們這個組合。」她又透露已上網投票：「視后投給自己、JW和劉佩玥，組合獎只投了自己和周嘉洛，沒有投其他組合，免得溝淡票數。」

JW獲頒「人氣歌手」以及憑劇集《美麗戰場》奪「最佳電視劇集歌曲」，她開心表示能唱《美》主題曲，全靠陳瀅向導演葉念琛推薦，她已經向葉導提出申請，若開拍《美》劇續集，好想參演一角，幻想自己跟陳瀅扮演好姊妹反目，又笑說：「 我見周嘉洛在《痞子殿下》中掌摑陳瀅， 戥陳瀅可憐，但這些摑面粗重功夫就等我來做啦！《痞子殿下》即將都開續集，但拍古裝與時裝感不同，我和陳瀅好好感情，拍勾心鬥角一定擦出好大火花。」

（即時娛樂）