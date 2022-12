鄭嘉穎和老婆陳凱琳(Grace)在2018年結婚,婚後育有兒子鄭承悅及鄭承亮,日前Grace宣布再度懷孕,但兩公婆拒透露胎兒性別。

已轉型變KOL的Grace不時在社交網上載家庭照及生活點滴,而鄭嘉穎亦多了拍片吸納粉絲,昨天他在社交網貼了片段,卻惹網民爭議,片中鄭嘉穎拿着自己有份演出的內地劇《步步驚心》的「八爺」肖像海報欣賞時,3歲大仔突然上前搶走海報,並拋在草地上起勢狂踩,舉動令網民感驚訝,雖然期間嘉穎手指指似叫兒子拾起海報,但兒子未有理會,反而輕踢海報給爸爸,搞到嘉穎狀甚無奈。

鄭嘉穎留言:「I think my son needs a lesson on respect. 😒(我認為兒子要上一堂有關尊重的課堂)。」片段惹網民熱議,有網民表示要教導一下囝囝:「0尊(零尊重)...要教下佢啦﹗」﹑「果然無仇不成父子」﹑「你仲要笑笑口😂太好脾氣啦﹗」﹑┌「原來他喜歡4爺吳奇隆」等等。

(即時娛樂)