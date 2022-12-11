呂爵安壁咚邱鋒澤 扮咀嘴「反擊」陳零九 網民一地花生 (21:49)

陳零九公開他向隊友賴晏駒壁咚及兩人扮咀嘴的照片，向邱鋒澤「示威」。（陳零九Ig圖片 / 明報製圖）

陳零九呷醋邱鋒澤指呂爵安是其「初戀」，發放他向隊友賴晏駒壁咚的照片「示威」，呂爵安與邱鋒澤就模仿兩人的照片「反擊」。（呂爵安、邱鋒澤Ig圖片 / 明報製圖）

MIRROR成員呂爵安（Edan）去年與台灣組合五堅情成員邱鋒澤跨地合作歌曲，兩人一直靠互聯網溝通，至近日邱鋒澤來港才首次見面。初次見面，Edan與邱鋒澤如男、女朋友般相擁，他們將見面時奔向對方相擁的片段分享至社交平台，還配上日劇《First Love》主題曲及打上「初戀」的主題標籤，笑指對方是自己的「初戀」。

兩人此舉惹來五堅情成員陳零九呷醋，在社交網留下心碎的Emoji，又發放向隊友賴晏駒壁咚的照片「示威」。邱鋒澤搞笑地有樣學樣，公開他被Edan壁咚的照片，留言︰「模仿得像嗎？」Edan回答︰「像！」陳零九見狀不滿地說︰「是不是太過分了﹗」

不少網友留下笑到喊的Emoji，笑言「完了完了完了，今晚兩個都要跪玻璃」、「要不要乾脆直接解散九澤CP成立新團體啊？我感覺流量會更高的」、「邱先生是在引發世界大戰嗎」、「呂爵安你的膝蓋還好嗎」、「這趟香港的旅程代價好大」、「我看的好開心，坐等09回覆」。

有網民留言問他們會否模仿陳零九與賴晏駒扮咀嘴的照片，Edan即在社交網公開他與邱鋒澤扮咀嘴的照片，並對陳零九說︰「零九，對不起，借用了幾天，現在還給你。三月會再借一次，謝謝﹗#這位E先生不好意思 #說好借用幾天 #你怎麼不還 #我想要回鋒澤身體 #年青有為 #笑死」

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（即時娛樂）