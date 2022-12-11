邱鋒澤結束「初戀」返陳零九身邊 呂爵安預告會反擊 (23:19)

MIRROR成員呂爵安（Edan）近日與「網友」台灣組合五堅情成員邱鋒澤初次見面時，奔向對方相擁有如男、女朋友。他們事後將相關片段分享至社交網，配上日劇《First Love》主題曲及打上「初戀」的主題標籤，笑指對方是自己的「初戀」，結果惹來五堅情成員陳零九呷醋。陳零九發放隊友賴晏駒壁咚的照片「示威」，邱鋒澤與Edan隨即有樣學樣，公開他們壁咚及扮咀嘴的照片。Edan更對陳零九說︰「零九，對不起，借用了幾天，現在還給你。三月會再借一次，謝謝﹗」不少網友笑到喊，笑指邱鋒澤、陳零九都要「跪玻璃」，又問「九澤CP」要不要直接解散，各自再組新團體。

隨住邱鋒澤結束在港的行程飛返台灣，他與Edan這段「初戀」也宣布結束。邱鋒澤今晚在社交平台上載他和陳零九道歉及送上戒指的片段，向Edan留言︰「Edan，對不起，我最後還是選了零九，但我們還可以當好朋友。」片段中，邱鋒澤及陳零九均以半鹹淡廣東話對答。邱鋒澤說︰「陳零九，對唔住啊﹗」陳零九一臉不滿地答︰「你做過乜，你自己知﹗」邱鋒澤再說︰「唔好意思呀﹗但，我知道該怎麼做喇﹗」語畢，邱鋒澤送上戒指，陳零九驚訝得掩着嘴。Edan在片下留言︰「讓我想想如何反擊...」

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（即時娛樂）