《武俠》粵劇專場百人團隊演出打到七彩 梁非同演紅拂女有驚喜 (21:00)

（左起）錢小豪、呂良偉與鄭文雅也有捧場。（大會提供 /明報製圖）

宋洪波在《周瑜赤璧建奇功》中好有氣勢。（大會提供）

《武俠》粵劇專場昨晚在西九戲曲中心大劇院首演，今日（11日）舉行日、夜兩場，共3場演出， 一票難求場場爆滿。這兩日不乏圈中人捧場，包括呂良偉、鄭文雅、張瑪莉、林建明、鍾慧冰、寶珮如、錢小豪、陳美齡、余慕蓮、江雪鷺、黎燕珊、文雪兒、何文匯博士、毛俊輝跟太太胡美儀，與章國明等。

《武俠》粵劇專場以忠、義、勇、智、俠、情為題材新編六段折子戲，邀請香港四大文武生梁兆明、李秋元、宋洪波、王志良聯同雙旦林穎施、梁非同合作演出。六段折子戲分別為《楊宗保魂斷金山》、《關公送嫂斬六將》、《趙子龍勇救阿斗》、《周瑜赤璧建奇功》、《多情種花前遇俠》與《風塵三俠結義情》。首演反應備受讚賞，尤其以科技巧妙地將實景與投影融入，增強電影感，令到觀眾感覺新鮮。

出品人兼總策劃、資深傳媒人彭美施感謝觀眾給予正面評價，希望推動觀眾欣賞粵劇層次，必須有好作品，讓觀眾及年輕人入場睇。《武俠》為突顯文武生最擅長的功底，配合武師俐落的身手，邀請韓燕明師傅擔任武術總監，為每齣折子戲設計別出心裁武打場面及武器與招式，顯出粵劇武打精髓，超過100人演出團隊，陣容強大。

文武生梁兆明打頭陣演《楊宗保魂斷金山》，飾演威武楊宗保，他的凌空翻跟斗與武師對打場面，觀眾掌聲喝采。宋洪波所演的《周瑜赤璧建奇功》，其中一幕《火燒連環船》重頭戲，重本製作一艘船出現於舞台，以實景結合科技呈現火燒連環船一幕，讓觀眾對粵劇欣賞層次提升。《風塵三俠結義情》中，文武生梁兆明、花旦梁非同及演虯髯客的阮德鏘三人結義之情處理出色，梁非同演紅拂女的武打功架有意外驚喜，成為演出的一大亮點。

昨晚演出長達4小時，謝幕時，梁兆明代表演員致謝，說：「好感謝各位觀眾欣賞演出，更多謝施姐畀咗一個咁好平台我地咁多位兄弟姊妹一齊演出，我地會繼續努力去演出。」

（即時娛樂）