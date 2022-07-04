Anson Lo嘟嘴派心 Edan親民揮手 Stanley窩心慰問Fans (12:32)

Anson Lo﹑Edan和邱士縉現身時，非常識做跟守候的粉絲揮手打招呼。（劉永銳攝）

人氣男團MIRROR的3位成員盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及邱士縉（Stanley），今天（12日）到尖東海傍為國際品牌拍攝官方照片，吸引大批「神徒」、「爵屎」及「TeamStanley」逾500粉絲帶同應援物到場支持，當中有粉絲通宵捱凍霸位，人群將活動現場重重包圍，由於人數眾多，為安全起見，大會亦架起圍欄，場面墟冚。

Anson Lo、Edan和Stanley於上午10點30分穿上品牌服飾現身，粉絲見到偶像隨即進入瘋狂狀態，尖叫聲不斷，3子跟粉絲互動時，粉絲趁機送禮物。3子亦非常識做，不但揮手打招呼，還擺甫士兼Chok靚仔樣給粉絲拍照，期間Anson Lo風騷自轉，不時與Edan密斟，心情大靚。

之後3子配合大會輪流到溜冰場和纜車擺設拍照，各人舉手投足令粉絲神魂顛倒，放聲大嗌：「好靚仔，又有型呀！」有粉絲更搞笑向Stanley說：「我想同你搭纜車呀！」搞到Stanley也忍不住笑出來，回覆粉絲說：「唔好引我笑好唔好呀？」其後Stanley化身暖男，叫粉絲小心身體，不要冷親。Anson Lo則賣萌冧粉絲，繞場一圈派心兼嘟嘴，表情多多。

至於Edan拍片時，現場發生小意外，航拍機不慎「炒機」撞向纜車擺設墜落地上，但無損Edan心情，繼續化身「親善大使」，不停向粉絲揮手。

雖然活動不設訪問，但3子亦非常合作，配合記者要求企定定合照，而且整個活動影了45分鐘，3子臉上仍保持笑容，更於離開前再次繞場一周答謝粉絲和道別，然後才登車離去。

（即時娛樂）