中年好聲音｜鄺凱剛陳嘉璐夫婦檔參賽閃爆全場 肥媽觸景傷情爆喊 (14:53)

鄺凱剛和陳嘉璐夫妻檔參加，老婆晉級老公被淘汰，肥媽見到兩夫妻恩愛之情，一時感觸憶起亡夫而爆喊。（大會提供）

無綫歌唱真人騷《中年好聲音》昨（11日）晚播出一集，是第一部曲《勇氣！踏上夢想舞台》的最後回合，今集再有8位參賽者直接晉級50強，當中有2位奪得5盞燈爆分成績，分別是吳大強和丁文俊。總結3集賽果，奪得5盞燈的參賽者共有8位，4盞燈則有24位，50強剩餘的18個名額，則由評審從獲得3盞燈的參賽者中選出，下集開始將進行第二部曲《挑戰！兩個只能活一個》。

鄺凱剛與陳嘉璐這對現任夫妻表現恩愛，兩人20年前因參加比賽相識，如今20年後再度攜手參加《中年好聲音》，可謂別具意義；陳嘉璐直言老公是其Soulmate，甜度爆表。可惜兩人不能一同晉級50強，陳嘉璐獲得4盞燈直接晉級，鄺凱剛則無緣晉級，但開朗豁達的他甜笑看着太太作賽，每分每秒均流露愛妻之情。

肥媽亦被他們真摯的愛所感動，更因憶起亡夫淚崩，肥媽說：「我同我老公都係咁，佢打鼓我唱歌。」肥媽事後接受製作組訪問時坦言：「見到佢兩老婆好Sweet，勾起我同老公嘅回憶，日日夜夜傾音樂、傾其他嘢，已經可以傾天光，同佢兩公婆好似，尋日（錄影當日）就係我老公2周年死忌，《中年好聲音》好多嘢令我好投入到。」

自稱是跳唱歌手的詹偉業，背後故事亦充滿洋蔥。詹偉業在台上大晒狂野舞姿跳唱郭富城的《狂野之城》，最終獲得4盞燈。48歲的詹偉業透露選擇跳唱《狂野之城》，是想獻給因紅斑狼瘡症而病逝的太太，並透露苦練城城的歌長達廿多年，他說：「太太廿幾歲就走咗，佢遺留落嚟嘅錄音帶裏面有郭富城嘅歌，第一首就係《狂野之城》，之後我就開始聽城城嘅歌。（有冇掛住佢？）仲好掛住太太。」之後他淚崩說：「覺得好對佢唔住，年輕時對佢唔係咁好...當我想返轉頭嗰時，佢已經有咗呢個病...」

（即時娛樂）