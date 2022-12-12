陳奕迅開騷即興幫歌迷簽CD 哽咽強忍淚水：冇你哋做唔成 (15:25)

陳奕迅（Eason）合共25場的紅館跨年演唱會，昨晚（11日）來到第3場。彭于晏﹑林家棟﹑C Allstar﹑Eason老婆徐濠縈﹑女兒陳康堤、趙學而和蔡思韵等，均到場支持，彭于晏更不時聞歌起舞，跳到手舞足蹈，十分開心，而林家棟因拍戲傷勢未復原，不敢站立大動作，只好坐在位上拍手支持。昨晚Eason在encore環節唱了《黃金時代》，全場觀眾開心尖叫並大合唱，歡呼聲掌聲震裂紅館。

當Eason唱到《幸福摩天輪》時，有接近舞台邊的觀眾把握機會，拿出CD希望Eason可以簽名，想不到Eason竟然答應，接過CD後，他笑言：「我好似未試過做做下演唱會簽CD，哈哈﹗」

他更細心問哪位坐上「紅館幸福簽名位」的觀眾：「你叫咩名？」觀眾報上名後，他又問：「睿智，係咪智慧個智？」對方大叫: 「士心志呀（志）﹗」Eason笑道：「咁你今晚改名啦你。」然後把簽名CD送回給對方，並且伸手跟他互擊拳頭。演唱會後，Eason表示，「我最後係簽咗睿智（志）。因為我已經寫咗，冇計啦。」

唱畢完整四部曲後，Eason返回樂手位置，先是拿消毒藥水噴手，然後作勢問拿了CD的觀眾：「75%酒精，你要唔要都噴下？下次我應該袋定支嘢先，係咁㗎啦依家，冇辦法啦。」

然後他除下耳機，享受觀眾歡呼聲及叫聲：「邊一個發明耳機？係有啲掃興㗎。80年代係紅館睇騷，雖無耳機但即時反應係好正。今（昨）晚你哋都好正，冇理由我唱緊歌，你哋都仲狂叫，我雖然聽唔到你哋啲聲，都見到大家眼神，仲有個啲燈牌，你睇...成晚睇住『肥陳』兩個字，其實好掃興。」

歌迷即時換上『歌聖』燈牌，Eason笑道，「歌聖？歌手算啦，佢哋好特別，成日整燈牌都好特別，幾十歲人仲有咁興致，我都就嚟50（歲）啦，仲有燈牌，I'm still hot！」

Eason繼續笑說：「我不嬲都唔係走偶像啦，竟然仲有呢啲，唔係我畀...係佢哋自己畀錢整㗎，我唔會畀呢啲錢，留番來做好唱片好過，𠵱家做CD係做紀念品咁做，有邊個屋企仲有CD機？其實唔多。𠵱家係電話世界嘛，我已接受咗喇，你影我啦，你唔影我，我覺得自己冇存在價值，你影我，哈哈。」

Eason又反問觀眾：「你哋係咪從來未試過係紅館睇一個演唱會，有歌手，由頭到尾冇斷過咁唱歌？冇乜講嘢？我成功咗喇！其實真係好正，係咪覺得聽得入好多？音響又好好？」

觀眾大叫回應：「超正呀！正到癲！正到黐線。」Eason此刻感動哽咽，不停回贈掌聲給觀眾，畫面見他咬唇勁想喊但死忍：「我都講唔到我準備要講嘅嘢㗎喇，最想講係多謝你哋等咗咁耐都等，好開心呢件事實現咗，完成咗3場！」

繼而見他低頭用手做了抹臉手勢，忍住想喊情緒，再說：「我唔會去嗰度㗎（唔會喊），冇你哋係做唔成，好簡單！不如我哋郁下啦！準備好未？我希望大家跳到甩骹，跳到斷氣為止，Let's郁！」繼而Party mode開始，全場跟著他起身勁跳。

（即時娛樂）