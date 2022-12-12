吳若希開騷獲黎諾懿贈大碼胸圍 自肥演唱會全晚「廢噏」 (16:16)

胡鴻鈞和許廷鏗昨晚各有工作為由，未有亮相吳若希演唱會，但2人已率先拍片支持。（林祖傑攝）

吳若希入行12年首個香港演唱會「Let her be Jinny」，昨晚（11日）假旺角麥花臣場館舉行，除了老公何兆鴻跟一對子女支持，圈中人，包括黎諾懿﹑洪永城﹑麥美恩﹑許文軒﹑莊鍶敏﹑宋宛穎﹑林盛斌﹑戴祖儀和連詩雅等捧場。

早前吳若希因受訪時爆了一句：「全世界都知喺TVB做嘢係無錢，仲要倒貼！」有傳得罪高層樂易玲，不過樂易玲也帶同兒子入場。表演嘉賓方面邀請鍾柔美（Yumi），不過吳若希直言原打算邀請許廷鏗和胡鴻鈞，但2人因工作推卻，安排「破冰」如意算盤打不響。

吳若希先以一曲《眼淚的秘密》為個唱揭開序幕，向觀眾事先聲明今次是自肥演唱會，她全晚會一直「廢噏」，還笑稱結婚時沒擺酒，叫買飛入場觀眾當「畀人情」。

她在台上分享入行至今點滴、感情世界及對家人的愛，先後兩度落淚，最驚喜是突然邀台下看騷的黎諾㦤合唱《友情歳月》，還笑稱請不到鄭伊健，唯有拉「何文田鄭伊健」黎諾㦤上台，黎諾㦤一臉無奈，反問她是否想搞衰自己個騷，唱完即拿出大碼粉紅色胸圍送給她，笑指因看報道知道她要隆胸，但強調買來送給她的是戴祖儀等人。尾聲她以一曲《美好的時光》作終結，更表示希望這個不是自己最後一個演唱會，隨後即向台下問：「係咪呀樂小姐？」

吳若希騷後受訪直言一開場已忍不住喊，透露之後會到海外開騷。問到樂小姐是否原諒了她？她說：「樂小姐從來都冇嬲過，只是打來話我『真係唔知死』，其實公司比我好大支持，在縱容吳若希方面都真係幾縱容，成日講笑話『吳若希曳呀！要雪藏！』就係咁囉，又話TVB方丈嘅、小器，都唔雪，仲有得開騷，還不是告別演唱會，所以真心多謝樂小姐。」

她表示完騷最想大食一餐，問是否已打消隆胸念頭？她說：「其實我是為自己，純粹想視覺效果好睇啲，但又覺得自己冇胸著衫都ok吖！但又未去到打消，內心始終都抱有一絲希望。」

（即時娛樂）