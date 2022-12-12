《財閥家》收視再創佳績 霸氣會長曾歷低潮 李聖旻窮到要老婆養 (16:42)

由宋仲基和李聖旻合演的《財閥家的小兒子》，昨晚（11日）播出一集，收視再創紀錄，首次衝破21%收視︱（大會提供）

由宋仲基﹑李聖旻和申鉉彬等合演的Viu Original原創韓劇《財閥家的小兒子》，昨晚（11日）播出一集，收視再創紀錄，首次衝破21%收視，正追趕《天空城堡》及《夫妻的世界》的收視紀錄！

由李聖旻飾演的順洋集團霸氣會長「陳養喆」，是劇中靈魂人物，與宋仲基飾演的孫兒陳導俊暗中針鋒相對，昨晚劇情講述他突然失智、瞬間變瘋，1分鐘演技爆發，令劇迷嘆為觀止。

李聖旻演技出色，幾乎在任何一部劇集或電影，也可看到他的身影，出道接近40年的他，原來也曾經歷20年默默無名的時期，更一度要靠太太養。

話劇演員身分出道的李聖旻早年受訪時表示，在劇團認識擔任編舞家的太太，並透露當時自己因爲無錢，常常在劇場解決三餐，如果想「食好啲」，都要向朋友借錢，形容自己如同「乞丐」，可幸女方並無因此嫌棄，但李聖旻自知經濟拮据，曾向對方提出3年內不結婚條件，但2人最終在拍拖1年後，還是決定結婚。

李聖旻婚後因爲要養家，所以並無生育計劃，但度蜜月期間太太意外懷孕，令他曾感驚慌：「雖然對女兒感到很抱歉，但當時聽到懷孕消息，也真的標冷汗，這是我人生第一次感受到恐懼。」他在女兒出生後，決定獨自到首爾發展，太太也努力工作，一邊照顧年幼女兒及提供老公生活費。李聖旻回想起獨自在首爾生活片段，仍歷歷在目，當時的他每天依靠劇團送的杯麵充飢。

直到2004年，李聖旻轉戰電視圈，憑紮實演技為觀眾認識，生活逐漸變好，其後亦接家人到首爾生活。要提到他的代表作，必定是2014年主演的《未生》，他在劇中飾演的吳科長，令觀眾印象深刻，不過李聖旻曾對自己演技感憂慮，坦言如果有機會重新開始，一定不會選擇做演員，反而想從事簡單工作。李聖旻在演藝路上還是繼續堅持，才讓更多觀眾認識到他，就連Do姐（鄭裕玲）都讚歎他的攝人魅力！

（即時娛樂）