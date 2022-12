美國外國記者協會(HFPA)主辦的第80屆金球獎頒獎禮,香港時間今晚公布提名名單。其中楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》入圍音樂或喜劇類最佳女主角,將會跟《五腥級盛宴》安雅泰萊采兒(Anya Taylor-Joy)、《Good Luck to You, Leo Grande》愛瑪湯遜(Emma Thompson)、《Mrs. Harris Goes to Paris》里絲莉雯慧(Lesley Manville)及《巴比倫:星聲追夢荷里活》(Babylon)​瑪歌羅比(Margot Robbie)角逐影后。

第80屆金球獎頒獎禮將於明年1月10日舉行。

(即時娛樂)